L'Aemet alerta d'un canvi radical a partir de divendres: la tardor s'avança

Una setmana de contrast. Així ha resumit l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) la previsió per a aquesta setmana. Segons els meteoròlegs, els pròxims dies la península Ibèrica experimentarà un autèntic tobogan tèrmic que provocarà una caiguda de les temperatures en només 24 hores. La previsió de l'oratge per a aquesta setmana facilitada per l'Aemet preveu uns dies de calor extrema i, tal com és habitual durant aquests mesos, anomarlment alta. De fet, l'oratge previst per a hui a la Comunitat Valenciana preveu que les màximes freguen o fins i tot superen els 38 graus.

No obstant això, la situació atmosfèrica farà un gir de 180 graus a partir de dijous amb l'entrada d'una massa d'aire molt fred que, en menys de 24 hores, podria fer que alguns punts de la Península passen de la canícula i màximes de 40 graus a una situació més pareguda a la tardor, amb unes màximes que podrien ser entre 5 i 10 graus més baixes de l'habitual. Semana de contrastes en cuanto a las temperaturas: los primeros días serán muy cálidos, sobre todo en el este peninsular y Baleares. El índice EFI muestra valores inusualmente altos en algunas zonas entre el lunes y miércoles. (1/2) pic.twitter.com/mgdqESRQ9P — AEMET (@AEMET_Esp) 30 de julio de 2023 En definitiva, un vertader tobogan tèrmic. De dimarts a dijous, la Comunitat Valenciana se socarrarà, i des de dijous i, especialment, divendres, les temperatures màximes cauran en picat. És per això que l'Aemet ha definit la situació com una setmana plena de contrastos. Les comarques més afectades a la Comunitat Valenciana Un dels punts on més es notarà aquesta brusca diferència tèrmica en només 24 hores serà precisament l'interior de les províncies de València i Alacant. En aquestes comarques està previst que durant hui i demà les temperatures es disparen molt per damunt dels registres habituals. Serà ací on es puga arribar a màximes de fins a 40 graus o més. No obstant això, divendres serà just en aquestes mateixes comarques on més baixaran les màximes respecte a la mitjana habitual d'agost.