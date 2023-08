La reforma territorial eleva les opcions de Puig com a 'ministrable'

El PNB ha parlat. El nacionalisme basc i el català tornen a ser les peces imprescindibles per a forjar una majoria de Govern a Espanya i ha mogut fitxa. El primer moviment dels bascos va ser dir que no al candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè aquest pacte porta adherida la ultradreta, i per ací no passen els hereus d'Arzalluz. El segon ha sigut indicar a l'altre candidat, el socialista Pedro Sánchez, que la majoria parlamentària que anhela implica un pacte territorial, un nou model d'Espanya per a una o dues dècades.

Les condicions de la partida s'han alineat així amb els objectius (i la trajectòria) de l'expresident valencià Ximo Puig. El baró socialista ha reiterat que el seu interés per estar al Senat era fonamentalment per tindre veu i fomentar un debat territorial.

La situació actual després de les eleccions del 23 de juliol és definida pel mateix expresident com «una oportunitat política de sincerar-se amb la realitat espanyola».

Reforma territorial

L'Espanya plural va ser, a més, un dels eixos teòrics del Govern de Puig a la Comunitat Valenciana. És el fonament per a la solució del que s'ha anomenat l'agenda valenciana: un finançament just (unit a una fiscalitat harmònica) i unes inversions en infraestructures proporcionals, la qual cosa va unida a un disseny de país menys radial. La possibilitat d'un dret civil diferenciat s'uneix també al ventall de reivindicacions pendents per a les quals s'obri una porta si s'escomet una reforma territorial.

El debat deixa Puig (ja en l'àmbit personal) en una posició central davant el que puga vindre. Dels barons socialistes és el que més s'ha compromés amb aquesta reforma cap a una Espanya plural. El seu Consell va arribar a aprovar una proposta de canvis constitucionals en la línia que ara s'obri. Ha sigut també dels que més s'ha mullat en suport de decisions de l'executiu de Sánchez que altres líders territorials van qüestionar, com els indults o la reforma de la sedició. Compta, a més, amb comunicació fluida amb el cap de files dels socialistes catalans, Salvador Illa (la seua estratègia d'oposició és un referent en el temps nou del PSPV), i amb representants d'Esquerra Republicana i veterans del nacionalisme català i basc. En el seu moment, abans del referèndum del Procés, va tractar amb Carles Puigdemont amb bon enteniment.

Amb aquest marc, ja s'ha publicat en alguns mitjans de comunicació madrilenys el nom de Puig com a ministrable si Sánchez aconsegueix reeditar executiu. El líder del PSPV va rebutjar aquesta hipòtesi sempre que se li va plantejar quan era l'hoste del Palau. La situació, no obstant això, hui és diferent. Així ho admeten en el seu entorn. Política Territorial o Indústria serien destinacions ben vistes.

El perfil de Puig

No obstant això, no hi ha hagut ni tan sols una insinuació fins ara per part de Sánchez, que ja ha demostrat que és críptic en aquestes decisions i que li agraden les sorpreses. De moment, a més, no té ni assegurada l'estada a la Moncloa. Però és una obvietat que el perfil de Puig encaixa amb les necessitats de la nova etapa en matèria territorial i que es tracta d'un polític amb bona entrada tant a Madrid com a Catalunya i el País Basc.

Hi ha, així mateix, un deute moral del president en funcions amb els dirigents autonòmics del seu partit que han caigut en aquest procés d'eleccions, en les quals les del 28 de maig van funcionar a manera de primàries de les del 23 de juliol i en les quals, malgrat això, Ferraz s'hi va implicar poc.

Sánchez, no obstant això, ja ha demostrat que es mou per pragmatisme abans que per sentimentalisme. En la posició que siga, per a Puig s'obri un període interessant a Madrid en la conversa territorial.