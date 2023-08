Alerten de la proliferació d'abocadors a Torrent

Compromís, Podem i EUPV alerten de perills d'incendi per la presència d'abocadors a la partida de l'Alter i pel Vedat, a Torrent. La coalició d'esquerres i ecologista considera que la "contínua presència d'abocadors per tot el terme municipal és causada per diferents factors, entre els quals destaca la falta de grups municipals de neteja ecològica dirigits per la Delegació de Medi Ambient". D'una banda, Xavi Martí, portaveu del grup municipal, critica la "nul·la actuació de l'Ajuntament de Torrent en aquest aspecte per l'absència d'un cos d'inspecció mediambiental amb competència sancionadora, a més de l'obligació de tancar les parcel·les".

D'altra banda, també consideren com a punt negre el fet que els ecoparcs demanen la identificació de les persones que hi acudeixen a depositar les deixalles, ja que "és un tràmit innecessari per a la funció de reciclatge i provoca que les persones sense papers no puguen acudir a les instal·lacions". Aquest últim fet "provoca un fenomen paradoxal, com és la presència d'abocadors il·legals al voltant de les parcel·les urbanes situades a l'Ecoparc del Toll i l’Alberca i, encara que s'han minorat respecte a altres anys, fa pensar que cal facilitar l'accés a aquests centres de reciclatge". Perill d'incendis Per al portaveu del grup municipal, Xavi Martí, els abocadors "incontrolats que hi ha al Vedat i a la partida de l’Alter generen una situació de gran incertesa mediambiental pel perill d'incendis forestals". Els abocadors detectats al Vedat suposen un "perill per a la fauna, la flora i la salubritat de Torrent, més si tenim en compte que la presència de plàstics, vidres i altres materials poden ser la metxa per a un gran incendi al nostre municipi". En aquest sentit, Martí ha explicat que els abocadors detectats al Vedat se situen fora del perímetre de seguretat del sistema de prevenció d'incendis SIDEINFO.