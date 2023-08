Arriba la borrasca Patricia a Espanya: “Profunda per a l'agost”

Es diu Patricia i, de moment, és la primera borrasca que afectarà Europa a l'agost. Els meteoròlegs francesos han decidit anomenar-la així i, malgrat colpejar el continent a l'agost, ja està deixant vents molt intensos i mal estat de la mar en la façana atlàntica francesa.

A Espanya, Patricia es manifestarà de forma molt singular. L'acció d'aquesta borrasca, juntament amb l'anticicló de les Açores, serà clau perquè es produïsca l'enfonsament tèrmic previst entre dijous i divendres. Des de l'Agència Estatal de Meterologia (AEMET) han explicat que Patricia és una borrasca inusualment profunda per a l'agost.

Es una borrasca inusualmente profunda para agosto. Además, entre Patricia y el anticiclón de las Azores se creará un pasillo de vientos fríos del noroeste, que provocarán un acusado descenso térmico. El jueves y viernes sean días fríos para la época en el norte peninsular.

El seu pas per la Península crearà un corredor de vents freds del nord-oest, que provocaran un acusat descens tèrmic entre dijous i divendres. Aquest descens tèrmic serà el responsable del canvi d'oratge previst per al final de la setmana. Encara que serà momentani, abans d'una nova pujada de les temperatures el cap de setmana, l'acció de la borrasca Patricia permetrà que les temperatures baixen entre 5 i 10 graus sobre els valors mitjans habituals per a aquestes dates.

Aquest descens es produeix justament en una setmana plena de contrastos. El corredor de vents freds arriba després de dies de pujada de les temperatures i fins i tot després de diversos avisos per màximes especialment altes. En aquests casos, amb registres de fins a 40 graus, podria haver-hi diferències tèrmiques entre dijous i divendres d'entre 10 i 15 graus de diferència.

Aquest enfonsament tèrmic se sentirà especialment al nord d'Espanya. A la Comunitat Valenciana també baixaran les temperatures, i on més es percebrà serà a les comarques de l'interior de les províncies de València i Alacant.