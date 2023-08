Compromís demana una moratòria de llicències d'un any per als apartaments turístics

La portaveu adjunta de Compromís, Papi Robles, i el regidor Ferran Pujades han presentat aquest matí un paquet de propostes per a frenar el problema dels apartaments turístics, que s'estén ja a tota la ciutat, més enllà de Ciutat Vella i el Cabanyal, que sí que compten amb regulació pròpia per a aquest tipus de negoci.

Papi Robles ha proposat la creació d'una comissió no permanent del ple per a abordar el problema i buscar solucions, entre les quals ha proposat una moratòria d'un any en tota la ciutat a les llicències d'apartaments turístics, una ordenança especifica per a regular aquesta activitat i la creació d'un cos d'inspecció específic.

Pujades i Robles han demanat a l'alcaldessa que aplique la taxa turística per a poder costejar els serveis municipals que suporten molta pressió per l'arribada massiva de turistes a la ciutat.

Han denunciat que Catalá vol donar tarifa plana als apartaments turístics en anunciar la reforma de la Llei d'ordenació del territori per a agilitar les llicències.