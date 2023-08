El Consell deixa en mans de l'hostaleria el retorn del tabac a les terrasses

El Consell ha anunciat dimecres l'equiparació de la normativa autonòmica a l'estatal en matèria de salut pública que establia restriccions, encara vigents, a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Amb aquesta modificació, l'hostaleria podrà decidir si permet o no fumar de nou a les seues terrasses, tal com reclamava el sector.

Així s'ha acordat en el transcurs d'una reunió, celebrada aquest dimecres al Palau de la Generalitat, entre el president de la Generalitat, Carlos Mazón; el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes. Es tracta d'aquesta manera de deixar sense efecte aquelles mesures de prevenció que van ser posades en marxa per la Conselleria de Sanitat, amb caràcter temporal i fins a la finalització de la crisi sanitària, i que encara continuaven vigents malgrat que el Consell de Ministres de 4 de juliol de 2023 va acordar la finalització de la crisi i de les mesures extraordinàries adoptades. Així doncs, el Consell ratifica la derogació, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de les mesures restrictives i temporals que, d'altra banda, ja havien sigut suprimides en la resta d'Espanya, de manera que homologa la seua normativa a la de la resta de les comunitats autònomes. Amb aquesta reversió de les restriccions, que encara continuaven vigents malgrat la declaració per part del Govern d'Espanya de la fi de la situació de crisi, el Govern Valencià atén també una reivindicació del sector hostaler, que tornarà a tindre plena capacitat per a decidir en els seus propis establiments la possibilitat de fumar en terrasses. Cal recordar que algunes de les mesures restrictives a conseqüència de la pandèmia ja havien sigut derogades, com l'ús de mascaretes en espais públics o la limitació d'aforaments. No obstant això, i malgrat haver-se donat per conclosa la crisi sanitària, l'hostaleria seguia afectada per la Resolució, de 24 de març, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. Aquesta situació havia provocat un conflicte jurídic que ara finalitza amb l'equiparació de la normativa autonòmica a l'estatal, que entrarà en vigor després de la seua publicació en el DOGV.