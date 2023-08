Deu pobles de la Ribera, en alerta màxima per altes temperatures

L'estiu no para de trencar rècords i podria convertir-se en el període més càlid des que hi ha registres. Les elevades temperatures suposen un risc per a la salut, per això s'ha declarat l'alerta sanitària als pobles que formen part del Departament de Salut de la Ribera, deu dels quals figuren en el nivell més alt.

Al llarg de la jornada de hui, els termòmetres marcaran temperatures màximes extremes, pròximes o fins i tot superiors als 40 °C. Per això, l'àrea de salut de la comarca ha situat una desena de pobles en un risc per calor elevat. Es tracta d'Alberic, Alzira, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Gavarda, Guadassuar, l'Alcúdia i Massalavés. D'entre els municipis del departament, les previsions meteorològiques i de les autoritats sanitàries situen una vintena de pobles en una situació de risc mitjà. És el cas d'Albalat de la Ribera, Alfarb, Algemesí, Alginet, Almussafes, Antella, Benicull, Benifaió, Catadau, Corbera, Cullera, Favara, Llaurí, Llombai, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana, Sueca i Tous.