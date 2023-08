Les cinc universitats públiques valencianes convoquen una nova edició dels Premis PRECREA

La Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández d'Elx han convocat els IV Premis a la Creació de les Universitats Públiques Valencianes PRECREA, amb els quals es guardona la tasca cultural realitzada per persones, col·lectius o institucions en diferents categories.

Les cinc universitats públiques valencianes reconeixen així la meritòria tasca en cada categoria posada de manifest preferentment a través d'una obra o actuació feta pública o representada durant l'any anterior o, en casos excepcionals degudament motivats, també com a reconeixement a una trajectòria professional.

La convocatòria estableix cinc categories: el premi Carles Santos d'Arts Escèniques, atorgat per la Universitat de València; el premi José M. Yturralde de Disseny i Creativitat Tecnològica, atorgat per la Universitat Politècnica de València; el premi Isabel-Clara Simó de Creació Literària, atorgat per la Universitat d'Alacant; el premi Matilde Salvador de Música, atorgat per la Universitat Jaume I de Castelló, i el premi Juana Francés d'Arts Plàstiques i Visuals, atorgat per la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Les candidatures a aquesta IV edició dels Premis PRECREA poden ser proposades, a més de per membres del jurat, per entitats culturals o professionals relacionades amb les activitats artístiques o culturals objecte de cada premi o per persones guardonades en edicions anteriors, a través de propostes raonades dirigides als vicerectorats competents de cada universitat en funció de la categoria del premi. La data límit per a la presentació de les candidatures és el 30 de setembre de 2023.

Cal recordar que els premis tenen un caràcter honorífic i que les persones guardonades rebran l'escultura Palatina amb la qual s'identifiquen aquests premis, realitzada pels escultors i investigadors María José Zanón Cuenca i Juan Francisco Martínez Gómez de Albacete, els dos doctors en Belles Arts i professors de l'Àrea d'Escultura de la Facultat de Belles Arts d'Altea del Departament d'Art de la Universitat Miguel Hernández.

En l'edició anterior van ser guardonats Antoni Tordera, Marina Segarra, Vicent Alonso, Ana María Archilés i María Teresa Beguiristain en les categories d'arts escèniques; disseny i creativitat tecnològica; creació literària; música, i arts plàstiques i visuals, respectivament.