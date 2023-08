La veritat en la guerra de xifres

Com de desesperada és la situació financera dels comptes públics valencians? Molt, si s'atén els actuals responsables de la Generalitat. La titular d'Hisenda, Ruth Merino, ex de Ciutadans i professional de l'Agència Tributària, va dir divendres que el deute per habitant s'ha elevat fins als 12.218 euros i demanava acabar amb «la deriva irresponsable dels últims anys». El cap del Consell, Carlos Mazón, es lamentava dilluns «d'una herència econòmica penosa». Els socialistes es regiren, exigeixen la condonació del deute (la major part, el 83,5 %, és amb l'Estat a través dels fons extraordinaris per a pal·liar l'infrafinançament valencià) i repliquen que el PP està adobant el terreny per a aplicar retallades amb les quals compensar l'eliminació dels impostos de successions i donacions.

No hi ha mentides, però sí mirades esbiaixades, focalitzades en el punt que interessa políticament. La realitat és que la Comunitat Valenciana és un territori dependent, que necessita un millor finançament o els crèdits de l'Estat per a mantindre els serveis públics.

55.438 milions

Per posar una mica d'ordre, sí, la situació de deute de la Comunitat Valenciana és preocupant. Són 55.438 milions. És la segona en termes absoluts després de Catalunya (85.456 milions) i la primera en relació a la seua riquesa (PIB), un 43,7 %, però també és veritat que ha disminuït 0,7 punts en el primer trimestre d'enguany i 2,2 punts en un any en aquesta variable. I és veritat que està vinculada a una situació de finançament injust que obliga a recórrer a préstecs de l'Estat per a cobrir el dèficit anual del cost dels serveis públics.

És una «llosa», en termes de Mazón, que preocupa quan s'acosta la fi de les vacances de les regles fiscals i Brussel·les es prepara per a recuperar límits de despesa i deute. És la segona conselleria valenciana (6.607 milions en 2023), després de Sanitat. Però també és veritat que va créixer més en l'etapa del PP que en la del Botànic. Segons dades del Banc d'Espanya, entre 2007 i la meitat de 2015, es va incrementar en 28.644 milions, mentre que en els últims huit anys (la mateixa franja temporal) s'ha engreixat 15.374 milions, la meitat.

En aquest temps, la Comunitat Valenciana s'ha situat en la mitjana d'Espanya de despesa en serveis públics fonamentals. Hauria d'haver romàs lluny d'aquesta mitjana per a no augmentar el deute? És una pregunta transcendental a l'hora de plantejar-se la situació financera.

És veritat, com diu Mazón, que els comptes valencians són irreals perquè han arribat a incloure dues partides fictícies (reivindicatives, se'n deia en algun moment) per a equilibrar l'infrafinançament, però també és cert que el pressupost de l'esquerra de l'últim any (2023) no ha sigut ja tan expansiu.

És molt o poc?

El dèficit del Consell al tancament de maig és de 1.039 milions. Real absolutament. És molt o poc? Doncs per a ser mes d'eleccions autonòmiques, és menys que el dèficit el maig de 2022 (1.366 milions). Llavors, era el més alt d'Espanya. En aquesta ocasió, Catalunya i Madrid (sí, Madrid, la terra aspiradora de recursos) han superat la Comunitat Valenciana. Les xifres són sempre bona munició per a exageracions. Una prova més.

El dèficit amb el qual la Generalitat va tancar 2022, de 3.800 milions, li sembla esgarrifós a Merino. I sí, ho és; en comparació amb els anys anteriors augmenta. Però també el Govern central va posar fi als ingressos extra per la covid, mentre que hi ha increments de despesa, com el sanitari (segur que es pot ser més eficient), que s'han consolidat. I si es compara, els dèficits en els anys durs de la crisi financera van ser superiors: 6.709 milions en 2011 i 5.412 en 2010. Tot és relatiu, queda clar. En tot cas, la pregunta important que s'ha de respondre és si es poden controlar els números rojos i prorrogar la gratuïtat en el transport públic a joves. Conclusió: és fàcil retorçar les xifres! Ara que cadascú decidisca quina interpretació convenç més.