Flamenc en el Festival Polisònic de Gandia

Divendres, al jardí de la Casa de Cultura de Gandia, tindrà lloc un nou concert del Festival Polisònic, que organitza el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia i que estarà a càrrec del grup de flamenc Amura.

Amura és un grup format per José El Piru a la guitarra, Isabel Julve al cant i a ball i Matthieu Saglio al violoncel. Després de recórrer el món amb els seus respectius projectes, s'uneixen aquests tres reconeguts artistes de l'escena musical per a crear aquest trio que presenta un repertori basat en el flamenc, amb composicions pròpies i versions de cançons de tota la vida, amb accent llatinoamericà i una fusió de força, elegància i alegria.

El concert del grup Amura està previst per a les 21.30 hores i les entrades poden adquirir-se en www.instanticket.es o en la mateixa Casa de Cultura, al preu de 10 euros i 8 euros amb Carnet Jove o de Pensionista.