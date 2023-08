Incendi en una nau de productes químics a Beniparrell

Un incendi ha afectat una nau industrial situada al terme municipal de Beniparrell. Les flames han començat prop de les 12.00 hores i al migdia el Consorci Provincial de Bombers l'ha considerat extingit i ventilaran les instal·lacions. Segons ha pogut saber aquest periòdic, es tracta d'una fàbrica de pintures de grans dimensions, d'uns 30.000 metres quadrats, que es troba al costat de la pista de Silla.

El magatzem està aïllat de la resta de naus, però es troba dins del Parc Natural de l'Albufera. De moment no han transcendit les causes del foc, però no hi ha hagut ferits.

Fins allí s'han desplaçat cinc dotacions del Consorci Provincial de Bombers per a apagar l'incendi.

La intensa fumera es podia veure des de diversos quilòmetres a la redona, encara que no ha sigut necessari tallar el trànsit de la pista de Silla.