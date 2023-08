Llarga vida a la 'Rainha' Marta: "Gràcies per obrir pas"

Quan ningú, o quasi ningú, pensava que les dones podrien arribar a viure del futbol, quan les jugadores de hui dia van créixer sense referents perquè, llavors, el futbol femení no existia perquè no venia, estava Marta. Així, sense cognoms. Vieira Da Silva, però mai els ha necessitats. Tots saben qui és. La Rainha del futbol, la millor de la història. La que recollia tots els premis mentre que Leo Messi i Cristiano Ronaldo s'anaven alternant. La que va obrir el camí per a totes les que triomfen hui.

Després de la dolorosa eliminació del Brasil en la fase de grups -després de guanyar el primer partit contra Panamà (4-0), perdre el segon contra França (2-1) i empatar l'últim amb Jamaica (0-0)-, Marta va anunciar que ací, als seus 37 anys, acabava la seua història amb els mundials. Una història que va començar en 2007, a la Xina, on va ser subcampiona, i que acaba en 2023, després de cinc edicions.

DISCURS EXEMPLAR

Com ha sigut costum durant tots aquests anys, el seu missatge va fer la volta al món i va calar en els cors de tota una generació que ha crescut amb ella: “Saps el que és genial? Que quan vaig començar a jugar no tenia referents femenins. Vosaltres, els periodistes, no ensenyàveu el futbol practicat per dones. Com imaginar que podria arribar a la selecció i convertir-me en el que soc? Hui eixim al carrer i les famílies ens paren i ens diuen: "La meua filla t'adora, vol ser com tu". I no sols amb Marta, també amb altres jugadores. Hui tenim les nostres pròpies referents. Res d'això hauria ocorregut si nosaltres ens haguérem detingut davant els primers obstacles”.

I diu: “Marta acaba ací. Ja no hi ha més Copa per a Marta. Estic molt agraïda per l'oportunitat de tornar a jugar un Mundial i molt feliç amb tot això que està succeint en el futbol femení al Brasil i arreu del món. Continueu apostant i secundant. Perquè per a mi és el final. Però, per a elles, només el començament”.

ELOGIADA

Després del seu anunci, moltes futbolistes van voler dedicar-li unes paraules. “Jo no vaig tindre referents femenins, i la primera vegada que vaig sentir parlar d'algú va ser d'ella, sense posar-li cara. Després ja vaig poder veure'n vídeos. És brutal com ha mantingut el nivell en l'elit durant tant de temps. Només em queda donar-li l'enhorabona i les gràcies per tot el que ha fet”, deia Irene Paredes.

“Quina icona. Quina pionera. Gràcies, Marta”, va publicar Ada Hegerberg. I Alexia Putellas no va faltar: “Gràcies per obrir portes, per inspirar a tots els que estimem aquest esport i per ser referent. Gràcies per tot, llegenda”.