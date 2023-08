Mazón apuntala el pacte d'Ens Uneix i el PP amb la promesa d'acabar l'Hospital d'Ontinyent

"Ens Uneix fa el que ha de fer, defensar a la seua comarca, i si paral·lelament donen un govern d'estabilitat a la Diputació de València, jo estic encantat". Amb aquestes paraules el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha iniciat el seu full de ruta de col·laboració amb el partit de Jorge Rodríguez, Ens Uneix, després d'entrar el PP en el govern de la Diputació, ara liderada per Vicent Mompó, a canvi d'inversions per a la Vall d'Albaida.

Mazón, que ha estat acompanyat pel conseller de Sanitat, Marciano Gómez, l'alcalde d'Ontinyent i líder d'Ens Uneix, Jorge Rodríguez, i el mateix Mompó, ha visitat el nou hospital d'Ontinyent encara per acabar i s'ha compromés a "posar la cinquena marxa" per a culminar els serveis necessaris, perquè en l'actualitat només estan operatives les consultes externes. Encara sense donar terminis clars, ha calculat, això sí, que esperen acabar les millores a principis de l'any que ve.

Es tracta de la primera visita que fa el cap del Consell a Ontinyent després de l'acord al qual ha arribat el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, del PP, amb Jorge Rodríguez per a invertir a la comarca 15 milions d'euros en 17 projectes diferents, alguns dels quals depenen de la Generalitat que presideix Mazón, entre ells el nou hospital.

"Els pacients han de tindre els mateixos drets en tota la Comunitat Valenciana, i Ens Uneix està reivindicant com a prioritat aquesta comarca i és la prioritat que li donarem, però que ningú pense que no estem treballant de manera unitària, al revés", ha precisat Mazón. "Hi ha mancances importants a la comarca i juntament amb el president de la Diputació ens alinearem perquè la comarca tinga el que la comarca mereix, reclama i necessita", ha sentenciat, posant en valor el pacte signat amb Ens Uneix.

Per la seua banda, Jorge Rodríguez, líder d'Ens Uneix i alcalde d'Ontinyent, ha agraït al president, al conseller i al president de la Diputació que hagen anat a Ontinyent, i per "la sensibilitat que han mostrat des del primer moment en el qual comencem a parlar tant amb Mazón com amb Mompó".

"Sempre seràs benvingut", li ha dit Rodríguez a Mazón. "Ara s'inicia un camí de col·laboració institucional, espere que el president vinga moltes vegades", ha assenyalat l'alcalde d'Ontinyent, per a després retraure a l'anterior Consell que "no han donat resposta" i que l'Ajuntament no sabia "en quin punt es trobava l'hospital ni quan es reprendria".

Sobre els rumors que situen Jorge Rodríguez com a nou president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, l'alcalde d'Ontinyent ha descartat que estiga en els seus plans. "Estic orgullós de representar Ontinyent i de contribuir a un govern de la Diputació amb la meua companya Natàlia Enguix (ara vicepresidenta primera de la Diputació) i Vicent Mompó, estar en la federació no és una cosa que estiga en els meus plans".

"La diàlisi tornarà"

Després de la visita a l'interior de l'hospital d'Ontinyent, el president Mazón ha anunciat que el servei de diàlisi "tornarà". "El departament de salut de Xàtiva Ontinyent ens preocupa i és una prioritat. És urgent que puguem posar en marxa tots els serveis. Durant molt de temps he denunciat la situació d'aquest hospital incomplet, amb falta de diàlisi. No es pot parlar d'excel·lència quan hi ha hospitals sense quiròfans o sense possibilitat de fer endoscòpies", ha assenyalat.

En aquest sentit, ha promés que el conseller de Sanitat, Marciano Gómez (que també estava present) es posa en marxa "amb urgència" per a dotar de "manera ràpida, però amb qualitat", els serveis de l'hospital perquè tinga "tot l'equipament". D'altra banda, han confirmat de nou que l'antic hospital està cridat a ser un centre sociosanitari amb prioritat per als malalts crònics. "Endreçarem el tracte sanitari de qualitat que mereix el departament de salut", ha conclòs. L'alcalde Rodríguez li ha agraït el gest.

Així, Mazón ha anunciat que començaran els processos "d'urgència per a contractació d'equipaments". L'objectiu: "posar la cinquena velocitat a un hospital que va nàixer amb pedaços, que no està a l'altura de la sanitat que mereixen els ciutadans", ha afirmat.