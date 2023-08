Picassent inicia la rehabilitació de l'antic magatzem municipal

L'Ajuntament de Picassent ha contractat un servei d'arquitectura i de moment es du a terme la redacció del projecte de rehabilitació de l'antic magatzem municipal “La Nau”. L'objectiu d'aquesta iniciativa és "la creació d'un edifici públic d'ús polivalent per a la ciutadania".

El projecte de recuperació del magatzem, situat al carrer Jacinto Serra, fa els seus primers passos amb la fase de redacció. Aquesta actuació ha sigut aprovada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) per a ser inclosa en el Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP), per tant, serà finançada per fons Next Generation EU, amb una partida de 800.000 euros reflectida en els pressupostos de 21,5 milions d'euros aprovats per a aquest 2023, a més d'una aportació de la Generalitat Valenciana a través del Pla Conviure.

Un lloc "accessible i inclusiu"

La nova construcció pretén dotar el municipi d'un nou edifici públic "d'ús polivalent per a la ciutadania". El consistori tracta que després de la restauració es convertisca en un lloc "accessible i inclusiu". D'aquesta manera, en el projecte es troben ben marcats els criteris de "sostenibilitat, accessibilitat i integració social".