Policies locals sense nevera ni aire condicionat

L'antiga Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) de la Policia Local de València no guanya per a disgustos. Després de la seua dissolució per ordre del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), els 80 agents de la unitat han continuat funcionant –adscrits al servei de patrulles– amb horaris que no van signar, possibles canvis en les seues condicions laborals a instàncies de Prefectura, el seu futur en l'aire i un entorn laboral una miqueta hostil.

Segons denuncien a través de CCOO, “en l'antiga unitat UCOS no sols es van cometre errors estructurals en la seua constitució, sinó que també hi ha una falta de previsió bàsica” que queda patent en l'escassetat d'espai físic en les seues instal·lacions, l'antiguitat del seu equip tècnic i l'absència d'aire condicionat als vestuaris. Així mateix, els agents de la unitat titllen de “classista” la decisió del comissari de no permetre'ls instal·lar una nevera a les seues dependències, electrodomèstic que costejarien els mateixos policies per a conservar ensalades i aigua fresca amb la qual combatre les altes temperatures en successives onades de calor. La resta de comissaries tenen frigorífic “Vàries han sigut les ocasions en les quals aquest sindicat ha sol·licitat al responsable d'unitat que s'habilite un espai per a la ubicació del frigorífic, tal com tenen la resta de comissaries i serveis de PLV, rebent en totes la negativa amb raonaments poc convincents per part de l'esmentat comissari; més quan en altres despatxos com en el dels inspectors sí que s'ha situat una nevera, però sense que se'n permeta l'ús a agents i oficials”, denuncien en CCOO. Davant d'aquesta situació, els serveis de prevenció de riscos del sindicat es personaran als vestuaris de la unitat UCOS de cara a denunciar l'assumpte al Comité de Riscos Laborals, “i tenint en compte la postura intransigent, portar-lo a la Mesa Tècnica perquè s'inste el comissari a permetre la ubicació d'una nevera a les instal·lacions d'UCOS”.