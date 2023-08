València: en les últimes 22 nits, el termòmetre només ha baixat una vegada dels 25 °C

Una altra nit tòrrida més en la qual és difícil dormir a València, i ja és la 21a de l'estiu. En els 22 dies que van des del 13 de juliol fins hui, només en una nit, la del 26 de juliol, el termòmetre va donar una treva i va baixar dels 25 °C, segons les dades publicades hui per l'Agència Estatal de Meterologia (Aemet).

Les mínimes han tornat a ser altíssimes aquesta matinada a València, amb 26,8 °C, acreixent el rècord sense precedents de nits tòrrides que aquest estiu pateix el Cap i Casal.

“Fa uns anys parlàvem de nits tropicals, amb mínimes que no baixaven de 20 °C. En els últims anys pràcticament totes les nits d'estiu tenen aquestes característiques en el litoral valencià. El rècord va ser l'any passat, amb 113 a València, 100 a Castelló de la Plana i 89 a Alacant”, explica la delegació de l'Aemet a la Comunitat Valenciana en les seues xarxes socials.

“Ara comencem a parlar de nits tòrrides, que són aquelles en les quals la mínima no descendeix de 25 °C. Fins hui, enguany hem tingut 21 nits tòrrides a València, que són més que les 18 registrades en les 6 dècades que van de 1940 a 1999, i són tantes com les registrades entre 2000 i 2009”, subratlla l'Aemet.

En els tres anys i poc més de set mesos d'aquesta tercera dècada del segle XXI, les 21 nits tòrrides que acumula València ja són pràcticament la meitat de les 43 registrades en el decenni anterior.

El següent graó són les nits infernals amb més de 30 °C

El següent graó en l'ascens tèrmic nocturn desenfrenat dels últims temps són les nits infernals, en què les mínimes no baixen dels 30 °C, cosa que ja comença a patir-se aquest estiu a Andalusia, on l'estació meteorològica de l'Aemet a l'aeroport de Màlaga ha superat aquesta matinada el rècord de mínima més alta per a un mes d'agost amb 30,3 °C (valor provisional pendent de validació). La mínima absoluta més alta d'aquest observatori és de 31,6 °C (corresponent al 20 de juliol de 2023).

A més de València, les mínimes han tornat a ser molt altes aquesta matinada a Novelda (28 °C), Miramar (27,1 °C), Pego (27 °C), a l'aeroport de Manises (26,6 °C), Elx (26,5 °C), Rojales (26,4 °C), Alacant (26,3 °C) i Castelló de la Plana (25,2 °C).

La calor donarà una treva en els pròxims dies i “demà sí que les mínimes descendiran de manera generalitzada, i dissabte és probable que es baixe de 20 °C en gran part del territori”, explica l'Aemet.

"Les tres pròximes matinades seran notablement més fresques i amb menys humitat"

Per tant, “les tres pròximes matinades seran notablement més fresques que les de setmanes passades, i amb menys humitat”, hi afigen. Però la cosa canviarà a partir de la setmana que ve, quan tornaran a ascendir de manera progressiva tant les màximes com les mínimes.