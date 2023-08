De Càritas a primera línia per a atendre l'última fila

Amb 31 anys es va posar al capdavant de Càritas Diocesana de València i amb 40 acaba de ser nomenat secretari autonòmic de Família i Serveis Socials. Jove, amb formació i coneixedor de la realitat social valenciana, Ignacio Grande Ballesteros entra en política i ho fa per la porta gran, com a secretari autonòmic d'una àrea que coneix bé. Quasi 10 anys com a director de Càritas permeten tindre una visió àmplia dels estrats més humils de la societat, de la cronificació de la pobresa, dels que sempre ocupen l'última fila.

És llicenciat en Geografia i Història i abans que director de Càritas ho va ser del col·legi Nuestra Señora de los Desamparados, al barri de Natzaret. A més, ha format part de Projecte Home i va ser vicepresident durant 6 anys del Moviment Diocesà Júnior. Com a anècdota destaca la seua vinculació amb el regidor de Compromís, Pere Fuset, amb qui va compartir classe en el col·legi i en l'institut. A Ignacio Grande Ballesteros, els que el coneixen bé li diuen Nacho, i asseguren que és una persona «humil i reivindicativa, un home de fe, convençut del paper de Càritas i de l'Església en la societat». Afirmen que té «gran vocació de servei» i que és «sensible a la realitat de totes les persones. Amb mirada de futur i sempre disposat a obrir altres horitzons per a les noves realitats». Ara, aquest home que ha deixat empremta en Càritas se situa en primera línia política amb la mirada posada en els que estan al fons.