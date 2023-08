Dinamarca i Suècia reforcen el control de les seues fronteres davant l'alarma per les cremes de l'Alcorà

Dinamarca ha reforçat el control de les seues fronteres, principalment la terrestre amb Alemanya, davant l'alarma causada per les successives cremes de l'Alcorà en el seu territori i les irades protestes del món islàmic. El Govern danés, liderat per la socialdemòcrata Mette Frederiksen, va anunciar aquest divendres la mesura, amb caràcter immediat i que es mantindrà en principi tota una setmana, dos dies després que Suècia adoptara, així mateix, mesures especials per la mateixa raó. "El Govern es pren molt seriosament la seguretat del país i les alertes d'amenaces sobre aquesta", va afirmar el Ministeri de l'Interior, a través d'un comunicat.

Frederiksen i el cap de l'executiu suec, el conservador Ulf Kristersson, estan analitzant la possibilitat de restringir les cremes o prohibir-les, almenys quan es convoquen davant ambaixades estrangeres o davant mesquites. No obstant això, es considera que serà un procés llarg i dificultós, ja que aquest tipus d'accions estan emparades pel dret a la llibertat d'expressió, tal com ho preveuen les seues respectives constitucions. L'oposició d'ambdós països ha criticat les propostes orientades cap a qualsevol tipus de restricció. Els actes fins ara registrats, prèviament anunciats com a manifestació i autoritzats per la policia, no es pot considerar que alteren l'ordre públic, ja que en aquesta mena de cremes participen una o dues persones, protegides per un cordó policial. Fins ara, les accions més notables i que majors protestes han desencadenat han procedit d'un reconegut neonazi suec-danés, Rasmus Paludan, i un refugiat iraquià resident a Suècia, Salwan Momika. Disturbis a Bagdad Les protestes contra aquests actes en els mateixos països nòrdics no han generat majors problemes en l'ordre públic, mentre que a Iemen, l'Iraq i Turquia han derivat en disturbis. Els més notables van ser els registrats a l'ambaixada sueca de Bagdad, que van assaltar i van incendiar centenars de manifestants. Va ocórrer arran de la convocatòria de Momika d'una les seues accions a Estocolm, i precisament davant l'ambaixada del seu país d'origen. Tant el govern suec com el danés han condemnat cadascuna de les cremes de l'Alcorà o altres formes de profanació del llibre sagrat dels musulmans, que a més ha generat conflictes diplomàtics i forts condemnes de successius països de població majoritàriament musulmana. El conjunt de la Unió Europea (UE) ha expressat, així mateix, el seu rebuig, i l'alt representant de Política Exterior, Josep Borrell, ha qualificat els fets de "provocació intolerable".