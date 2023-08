Els agricultors defensen les megaplantes solars de Turís i Alborache

L'organització agrària AVA-Asaja va defensar ahir les megaplantes fotovoltaiques Los Predios i Los Hierros que la companyia Statkraft promou a Turís i Alborache. La promotora també ha arribat a un acord amb els agricultors de deu comunitats de risc per a arrendar-los les seues terres. Els dos projectes comporten una inversió de cent milions d'euros. Els dos parcs fotovoltaics busquen integrar als agricultors i preveuen reserves de sòl per a poder cultivar al costat de les plaques solars. AVA-Asaja considera que "projectes amb aquesta mena de plantejament són els que haurien de ser declarats de caràcter prioritari a la Comunitat Valenciana".

Statkraft i l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-Asaja) van subscriure ahir un acord de col·laboració pel qual la companyia incorpora als seus projectes solars fotovoltaics Los Predios i Los Hierros. Així, Statkraft i AVA-Asaja avançaran en la definició dels termes i les condicions que permeten a l'organització agrària i als seus associats entrar a formar part del capital social d'aquestes dues plantes fotovoltaiques, projectades als municipis valencians de Turís i Alborache.

Copropietaris

Les entitats de reg han sigut especialment castigades en els últims anys per l'elevat cost i la volatilitat dels preus de l'energia. Acords com el subscrit ahir, segons Stakraft i AVA-Asaja, els incorporen com a actors implicats en una transició que, a més, amb la fórmula plantejada, des de la seua posició de copropietaris dels projectes, convertiran les entitats de reg en productores d'energia renovable i autòctona. AVA-Asaja, segons assenyala en un comunicat conjunt amb Statkraft, considera que "projectes com Los Predios i Los Hierros permeten el desenvolupament econòmic, social i mediambiental de la regió i mitigar l'augment dels costos dels aliments, sent l'impacte especialment positiu en participar en el capital social d'aquestes instal·lacions".

"Fórmules beneficioses"

El president de l'associació, Cristóbal Aguado, assenyala en aquest sentit que “la conveniència de projectes renovables amb plantejaments com el de Statkraft, com Los Predios i Los Hierros, que posen en marxa fórmules beneficioses i innovadores per al territori i els sectors productius de la nostra terra, són els que haurien de ser declarats de caràcter prioritari pel Consell”.

Per la seua banda, José Miguel Ferrer, director general de Statkraft, destaca: “Em sent especialment orgullós que Statkraft, que ha triat València com la seua seu central per a Espanya i Portugal, s'incorpore ara a un sector tan important per a la nostra comunitat com és l'agrícola. La col·laboració amb AVA-Asaja és una mostra de com creiem que s'han d'enfocar els projectes renovables al nostre país”.

En concret, Statkraft i AVA-Asaja treballaran de manera conjunta per a promoure processos participatius amb els associats, facilitar l'accés als diagnòstics socioeconòmics i analitzar conjuntament la viabilitat econòmica, social i ambiental de la participació que es propose. Aquesta participació podrà ser de fins a un 5 %, i es realitzarà a través d'una mateixa societat comuna en la qual s'agrupen totes les entitats de reg que vulguen ser partícips dels projectes.

Quant al cost de l'adquisició d'aquesta participació, serà finançat per Statkraft i retornat per les entitats de reg amb els ingressos que obtinguen pel funcionament de les plantes Los Predios i Los Hierros, una vegada entren aquestes en operació (cosa prevista per a 2025). Així, AVA-Asaja i els seus associats no hauran d'escometre cap desembossament inicial de fons propis.