Juárez Casanova dissenyarà la imatge gràfica de les Falles 2024

L'estudi valencià de disseny Juárez Casanova dissenyarà la imatge gràfica de les Falles de l'any 2024. Així ho ha decidit el comité de selecció, format per representants del disseny gràfic, la comunicació publicitària i la il·lustració, la Junta Central Fallera i el regidor de Festes i Tradicions, Santiago Ballester.

A la convocatòria s'han presentat 35 candidatures, una xifra que el comité de selecció considera “un èxit de convocatòria quant al nombre de participants”, de la qual ha destacat “el nivell i la rellevància dels candidats”.

L'estudi seleccionat

Quant al projecte triat, el comité ha valorat “la trajectòria i solvència professional de Juárez Casanova, la capacitat de síntesi i de crear emoció amb el seu treball gràfic”, per la qual cosa es considera com “la candidatura més solvent i la que reuneix les millors qualitats per a la realització del treball”.

El regidor de Festes i Tradicions, Santiago Ballester, s'ha reunit amb Sílvia Casanova i Javier Juárez, els dos socis de l'estudi seleccionat, als quals ha felicitat per la seua elecció. Ballester ha avançat que “el cartell de Falles tornarà a estar present en la fira de turisme FITUR com a imatge representativa de la nostra festa”. El regidor ha assegurat que reprendrà el contacte amb els dissenyadors del cartell després de l'estiu perquè “aquest cartell tan important per al món faller es puga presentar dins del termini i en la forma escaient, i que estiga en totes les fires i els esdeveniments en què es promocione la nostra ciutat”.

Una àmplia trajectòria

Juárez Casanova és un estudi valencià de disseny i il·lustració gràfica amb més de vint-i-cinc anys d'experiència professional i que ha treballat, entre altres, per a la Generalitat, Ferrocarrils de la Generalitat, la Universitat de València, la Universitat Jaume I de Castelló o els ajuntaments de Castelló, Sagunt, Vila-real, Bocairent o Calp. També han sigut seleccionats en la Biennal de Bratislava, Mèxic i Bolívia.