Les platges de la Ribera s'uneixen a l'abraçada simbòlica per a "salvar el litoral"

Les platges d'Espanya, i amb aquestes les de la Ribera Baixa, es tornaran a mobilitzar aquest dissabte dia 5 d'agost per a unir-se al moviment de salvar el litoral. L'associació de veïns de l'Estany i els veïns del Mareny de Sant Llorenç i el Perelló prendran part activa en aquesta iniciativa.

El moviment social Somos Mediterrania, inscrit com a grup d'interés (REGIA) que agrupa 50 associacions de la costa espanyola, ha convocat aquesta protesta simbòlica de 12.30 a 12.45 h per als ciutadans de tota la costa espanyola, per a formar una gran cadena humana i clamar un “ja n'hi ha prou de tolerar la destrucció dels arenals de les platges, els deltes dels rius i danyar la seua biodiversitat”.

L'acte planteja que els assistents s'agafen de la mà a la vora de la mar “abraçant les nostres platges el mateix dia i a la mateixa hora, com ja vam fer l'agost passat amb manifestacions simultànies en més de 35 platges i al gener amb milers de ciutadans davant del Congrés dels Diputats i en diverses delegacions de Govern”.

"L'actual Llei de costes, que ja ha complit 35 anys, hauria d'haver servit per a protegir les nostres platges, els seus arenals, ecosistemes, biodiversitat, zones urbanes i els béns amb valor històric i cultural dels nostres municipis, però la seua errònia i arbitrària aplicació ha demostrat no ser eficaç. Els nostres valors com a societat mediterrània estan en perill i encara som a temps d'esmenar-ho", ha explicat a aquest periòdic la presidenta de l'associació de veïns de l'Estany, María José Bohigues.