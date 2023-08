Sagunt torna a reclamar les infraestructures pendents a Transports

El ple de l'Ajuntament de Sagunt va aprofitar la seua primera sessió ordinària del mandat per a recordar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana totes les infraestructures pendents a la capital comarcal. Encara que la moció la van presentar els socialistes, tant Compromís com Iniciativa Porteña van fer aportacions que es van recollir en la proposta, secundada per unanimitat, amb la intenció que aquesta vegada siguen escoltades a Madrid.

El cobriment de les vies del tren al seu pas pel centre històric, amb més sentit una vegada sembla decidit que l'AVE discorrerà paral·lel a l'actual traçat; la construcció d'una nova estació de ferrocarril que afavorisca la intermodalitat; l'arribada de la xarxa de Rodalia fins al Port de Sagunt; la remodelació de la carretera d'accés al port comercial, per a pal·liar l'alta sinistralitat; la permeabilitat dels polígons industrials amb passarel·les per als vianants, i la prolongació del metro fins al Port passant per Sagunt van ser les reclamacions reiterades pel ple. Suport de les institucions Per a aconseguir aquests objectius es va demanar als grups amb representació en el Govern i la Generalitat que traslladen aquestes peticions als seus partits.