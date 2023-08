Treball acudirà a la via penal si les empreses de repartiment continuen contractant falsos autònoms

El Ministeri de Treball està requerint a les plataformes de repartiment a domicili el compliment de les sentències que han decidit que les persones contractades com a autònomes són, en realitat, treballadores per compte d'altri.

D'acord amb la informació avançada aquest divendres per El País, que ha pogut confirmar Europa Press, si aquests requeriments no fructifiquen, el departament que dirigeix, en funcions, Yolanda Díaz traslladarà a la Fiscalia la documentació pertinent perquè exercisca les accions oportunes per via penal. "Aquest requeriment és l'avantsala de l'aplicació de l'article 311.2 del Codi Penal, recentment modificat", han afirmat des de Treball.

Segons el Ministeri, s'han detectat casos en els quals els treballadors d'aquestes plataformes continuen prestant serveis a través de la figura de treballador autònom, malgrat que el 12 d'agost de 2021 va entrar en vigor l'anomenada Llei del rider, que obliga aquestes companyies de repartiment a contractar com a assalariats els seus repartidors.

Les empreses que reincidisquen en la contractació de falsos autònoms podran afrontar penes de presó d'entre sis mesos a sis anys, segons la reforma que posteriorment (2022) es va aprovar a través d'una esmena al Congrés de l'article 311 del Codi Penal, presentada pels grups parlamentaris de PSOE i Unides Podem.

La Llei rider va ser fruit de l'acord que van aconseguir el mes de març passat el Ministeri de Treball i Economia Social, CCOO i UGT i les organitzacions empresarials CEOE i Cepyme, i afecta les relacions laborals entre les plataformes dedicades al repartiment o distribució de qualsevol producte o mercaderia i els seus treballadors, és a dir, que no afecta només les empreses de repartiment de menjar a domicili com Glovo, Uber Eats i Deliveroo.

La llei reconeix la presumpció de laboralitat dels treballadors que presten serveis retribuïts de repartiment a través d'empreses que gestionen aquesta tasca mitjançant una plataforma digital, en línia amb la sentència que va dictar el Tribunal Suprem el setembre de 2020, en la qual establia que els repartidors són treballadors per compte d'altri i no autònoms.

Així mateix, la norma preveu que la representació legal dels treballadors haurà de ser informada de les regles que tanquen els algorismes i els sistemes d'intel·ligència artificial que poden incidir en les condicions laborals per les quals es regeixen les plataformes, incloent-hi l'accés i manteniment de l'ocupació i l'elaboració de perfils.