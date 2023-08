Vicente Furió deixa la presidència de la Fundació del Llevant UE

El president de la Fundació, Vicente Furió, abandonarà el seu càrrec després de 14 anys com a membre de l'organisme i després de set com a màxim dirigent. El periodista, una vegada finalitzat el procés d'elecció de candidatures, va anunciar durant el ple de hui la seua decisió de posar fi a la seua etapa com a president de la Fundació. María Dolores Boluda prendrà el relleu de manera interina i s'obrirà un procés de selecció per a triar el nou mandatari pròximament.

El motiu principal pel qual Vicente Furió abandona la presidència de la Fundació es deu a un desgast que, en l'últim any i mig, es va fer més insuportable. La seua decisió, més que meditada, sense marxa arrere i independent de quina proposta econòmica serà la triada, gira també sobre la necessitat que en l'organisme entre gent que hi aporte frescor, a més d'entendre que el canvi de cicle que s'està duent a terme a Orriols ha de residir també en la Fundació. L'eixida de Vicente Furió, avançada per ‘Sin Ataduras’ i contrastada amb Superdeporte, obri un nou cicle que el mateix Vicente Furió va reconéixer davant els mitjans després de la reunió que va tindre lloc ahir al Ciutat junt amb Miguel Ángel Valiente i Carlos Ayats. «Estic en un moment de reflexió profunda. He perdut la il·lusió i la Fundació necessita una persona amb molta vitalitat i amb molta dedicació», va assegurar Vicente Furió en eixir.