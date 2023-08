Les explotacions ramaderes s'adapten per a fer front a la calor

El benestar animal és una de les qüestions fonamentals que marca el dia a dia dels ramaders no sols per una qüestió de responsabilitat o normativa, sinó perquè està relacionat directament amb la producció, és a dir, amb la competitivitat de les explotacions ramaderes. Les altes temperatures que s'han estat registrant durant l'estiu influeixen directament en la producció dels animals, per la qual cosa els ramaders apliquen canvis o inversions que mantinguen els estàndards de benestar.

Rafael Muñoz és ramader a la comarca de Los Pedroches i relata que cal diferenciar com influeix en la ramaderia intensiva i en l'extensiva, ja que en la intensiva "es pot controlar bastant tot el que es fa i els ramaders, en general, intenten millorar les condicions de les seues instal·lacions, no sols per benestar, sinó per la mateixa producció".

"En extensiu això no és tan fàcil, cal intentar que tinga punts d'aigua, que hui dia és complicat, i no molestar els animals en les hores centrals del dia", relata. Amb no molestar als animals es refereix a "minimitzar" els treballs de desparasitacions, vacunacions o ecografies pel trastorn que els produeixen. De la mateixa manera, els ramaders programen l'estiu per a no tindre parts fora perquè "et naix un vedell i no té capacitat per a termoregularse, i molts moren, ja que, igual que els corders, són molt vulnerables".

Un altre dels problemes a què s'enfronten els ramaders té a veure amb la qualitat de l'aigua, perquè, "encara que el llindar que s'exigeix no és el mateix que per als éssers humans, es nota". Muñoz apunta que "en el moment que un animal presenta diarrees, el primer punt que valorem és l'aigua".

Baixada en la producció

Però quant poden afectar els animals les altes temperatures? Pedro Jesús Moreno, ramader de boví de llet, apunta que "quan una vaca supera els 25 graus, pateix estrés calorífic, això provoca que baixe la producció, la fertilitat i la qualitat del producte que s'obté per necessitar més aigua". Una baixada en la producció que se situa entorn del 30 %, a la qual cosa s'uneix que el 99 % del que mengen és sec, ja que no hi ha herba.

Per a Moreno, "quan la temperatura és de 40-42 graus, no es pot controlar res, pots posar ventiladors amb aigua vaporitzada per a abaixar una mica la sensació, però no s'està preparat per a aquests colps de calor".

Una altra de les qüestions quant a benestar animal a la qual estan atents els ramaders és l'acció dels mosquits procedents d'Àfrica, que "ja estan presents ací. El que intentem és fumigar i desinfectar més les explotacions".