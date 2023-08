El PSPV insta el Consell a rellevar els alts càrrecs d'Emergències: "els mantenen contra la seua voluntat"

El PSPV s'ha posat al costat dels alts càrrecs d'Emergències del Botànic que encara continuen en els seus llocs per no haver-los cessat el nou Consell, i ha demanat, en la línia en què ho van fer els mateixos responsables la setmana passada, el cessament del secretari autonòmic d'Emergències, José María Ángel, i el director general d'Interior, Salvador Almenar.

La portaveu de Justícia del PSPV denuncia que "el govern de Mazón, ostatge de la ultradreta, no és capaç de cobrir els alts càrrecs d'una àrea tan sensible com la d'Emergències en els mesos amb més risc de l'any, i estan mantenint els del Botànic contra la seua voluntat", i opina que "ni Mazón ni la ultradreta estan preparats per a governar".

La dirigent socialista critica que "el govern de PP i Vox demostra una greu falta de responsabilitat i absolut desistiment de funcions", i subratlla que "fins i tot en això Mazón és ostatge de Vox, és incapaç d'ordenar als seus socis d'ultradreta que completen l'organigrama", ha assenyalat, perquè els càrrecs pertanyen a la Conselleria de Justícia, en mans del partit d'extrema dreta, que encara no ha nomenat els seus propis representants.

Andújar insta Mazón a "deixar d'eludir la seua responsabilitat i d'estar tirat a la fresca", i assegura que "no tenen banqueta": "És lògic, ningú vol lligar el seu futur a la petjada de la corrupció del PP valencià", ha sentenciat la socialista.

Una carta formal

Per la seua banda, el director general d'Interior del Botànic, Salvador Almenar, va presentar una carta a la Conselleria dilluns en la qual reitera el seu desig de ser destituït "com més prompte millor".

Almenar considera en l'escrit que "després de més de 15 dies des de la seua presa de possessió, crec que hi ha hagut temps suficient per a haver pogut fer un traspàs ordenat, de la mateixa manera que considere que és una altra persona la que ha d'ocupar el meu càrrec per a poder executar les polítiques que el nou Consell estime oportunes".