La directiva de la JCF arranca a mig gas i amb 22 càrrecs menys

La directiva de la Junta Central Fallera, el president de la qual és el regidor Santiago Ballester, ha arrancat a treballar en les Falles de 2024 a mig gas. De fet, el passat 31 de juliol es va donar a conéixer la nova cúpula fallera formada pel secretari general Nico Garcés, l'assessor de la presidència José Luis Vaello i la coordinadora general Carmen Martínez. Amb ells, es va designar els 5 vicepresidents Beatriz Ramos, María Jesús Andrés, Alberto de Marco, María Tomás i Gabi Aranaz.

No obstant això, per davall d'aquests càrrecs directius hi ha un ampli organigrama que encara no s'ha designat i que en el millor escenari serà nomenat al setembre. Així, el regidor de festes i president de la JCF encara ha de triar almenys 22 membres de la directiva de lliure elecció. A més, per davall dels 5 vicepresidents, que dirigeixen les diferents delegacions -festejos, pirotècnia, incidències, infantils, esports- hi ha un delegat i un secretari per a cada àrea. Aquestes persones tampoc han sigut nomenades. En bastants casos, i prenent com a referència les directives de Pere Fuset i Carlos Galiana, quan Compromís gestionava la JCF, aquests delegats eren vocals de lliure designació -que eixirien d'aquells 22 que encara no ha designat Ballester- o vocals de sector.

L'organigrama només tindrà 6 mesos de treball a ple rendiment

Així mateix, fonts pròximes a la JCF recorden que fins a mitjan setembre no se celebrarà l'assemblea en la qual haurà de ratificar-se les persones proposades per Ballester i el seu equip. En un any normal, la cúpula de la JCF -amb la vintena llarga de càrrecs descrita- ja estaria funcionant i treballant des d'abril. En un any electoral, com enguany, la direcció de la JCF hauria d'estar funcionant al complet i a ple rendiment des de juny, quan es va saber que Ballester seria el regidor, i, «en canvi, no serà fins al setembre quan comence a caminar», hi afigen aquestes fonts. Per tant, «a penes disposaran de 6 mesos per a treballar en les Falles de 2024 quan el normal és un exercici de 12 mesos». Respecte a l'organigrama de Compromís en la JCF, com es veu en les fotos annexes, el PP només ha nomenat la quarta part dels directius que precisa aquest òrgan de vital importància per a impulsar les Falles de 2024.