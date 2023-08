El PSPV denuncia el revisionisme dels projectes de renaturalització del govern de Catalá

El PSPV ha denunciat que "el govern del PP-Vox liderat per María José Catalá ha iniciat un procés de reversió dels projectes de renaturalització de la ciutat" en contra del criteri de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que ja ha alertat que el canvi climàtic és un dels problemes més greus per a la salut.

La nova alcaldessa, ha advertit el regidor Javier Mateo, "encapçala un govern negacionista del canvi climàtic i per això en les seues primeres declaracions ha qüestionat els projectes de renaturalització que van emprendre els socialistes en tots els barris i que van permetre a València convertir-se en capital verda europea i en una referència europea en la lluita contra el canvi climàtic”. Només pensa a eliminar arbres de la futura plaça de l'Ajuntament, a tornar a posar carreteres al Delta Verd del Grau, a recuperar carrils per al trànsit privat al carrer Colón o a paralitzar projectes de conversió en zona de vianants com el de la superilla d'Orriols, entre molts altres projectes, ha destacat el regidor de l'oposició.

“El govern socialista va avançar en la transformació de la ciutat per a fer-la més verda i agradable per als seus veïns i veïnes, i ara la senyora Catalá vol tornar a una ciutat grisa, amb més contaminació i amb menys barreres contra les successives onades de calor”, ha dit.

Mateo ha instat Catalá a renunciar al seu “negacionisme climàtic, a mantindre els projectes de renaturalització i de millora de l'entorn urbà tal com es van dissenyar amb els socialistes en el govern i a adoptar mesures que permeten reduir la petjada de calor de la ciutat i contribuïsquen a continuar avançant contra el canvi climàtic”.

“Animem la senyora Catalá a assumir la realitat climàtica i al fet que adopte mesures que contribuïsquen a millorar la qualitat de vida dels valencians i les valencianes i que els ajuden a combatre la calor, com ara incrementar les fonts refrigerades que vam començar a instal·lar els socialistes pels barris, o obrir les piscines municipals en moments d'extrema calor”, ha reclamat el regidor socialista.