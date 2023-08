El PSPV trasllada la crisi de Vox al Consell de Mazón

El PSPV vol traslladar el terratrémol intern de Vox al govern que presideix Carlos Mazón. "Les fugues de Vox a Madrid tindran la seua rèplica a la Comunitat Valenciana, posant en perill l'estabilitat del Consell de Mazón", ha expressat aquest dimarts la síndica del PSPV, Rebeca Torró, davant l'anunci de l'exportaveu parlamentari de la ultradreta al Congrés, Espinosa de los Monteros, que deixa el partit.

Els socialistes tracten d'estrényer el cércol sobre l'executiu autonòmic que dirigeixen els populars amb els de Vox, i la crisi interna de la formació d'extrema dreta a Madrid és una oportunitat amb la qual continuar amb el seu marcatge a Mazón.

Així, en el cas de la crisi de Vox, la síndica socialista ha assenyalat que els populars estan en un Consell "ostatge dels radicals", que són "incapaços de sostindre el seu propi partit". "Mazón ja ha demostrat estar disposat a pagar qualsevol peatge per a prendre el poder coste el que coste i ara veurem el que ens costa", ha insistit la parlamentària del puny i la rosa, "és el que succeeix quan t'entregues a la ultradreta de manera irresponsable".

"En poques setmanes, Mazón ja ha trobat més enemics dins que fora: un soci que es desintegra i un equip nomenat per ell mateix que reconeix obertament que ni treballa per la reforma del finançament autonòmic", ha insistit Torró recordant la compareixença del passat divendres de la portaveu i consellera d'Hisenda Ruth Merino, que va assegurar no comptar amb una proposta de finançament autonòmic.

Falta comprovar com afecta el sisme d'Espinosa de los Monteros i la reestructuració de la formació el partit a la Comunitat Valenciana i els seus perfils governamentals. En aquest sentit, Vox ha evidenciat en els últims anys ser un partit centralista les principals decisions del qual es prenen des de Madrid, motiu pel qual un canvi en el nucli de poder a la capital podria tindre les seues expansions cap a les perifèries, incloent-hi el Consell.