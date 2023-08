Sagunt impulsa la creació d'una xarxa de refugis climàtics

El ple de Sagunt va aprovar per unanimitat la moció de Compromís per a dotar el municipi d'una xarxa de refugis climàtics per a la ciutadania, en la qual s'inclouran tant dependències culturals municipals com edificis privats que se sumen a la iniciativa. Aquest acord preveu espais com les biblioteques, la Casa de Cultura i el Centre Cívic del Port, el barri de Baladre o Capellà Pallarés. La proposta inclou una ampliació d'horaris perquè aquestes zones puguen ser accessibles entre les 9 i les 21 hores.

Maria Josep Picó va ser l'encarregada de defensar la moció, a la qual una esmena de Vox va afegir la necessitat de redactar un pla d'actuació que identifique les persones que requerisquen assistència, especialment les que no puguen traslladar-s'hi per mitjans propis, que es determine quants mitjans són precisos, a partir de quina temperatura s'activa el pla, que es coordine amb protecció civil per als trasllats i es valoren els recursos assistencials que s'han d'habilitar i s'aclimaten els centres escolars del municipi. Confort tèrmic Un altre acord que es va assolir va ser millorar el confort tèrmic dels espais públics de la ciutat, per exemple, mitjançant la instal·lació d'equipaments generadors d'ombres en espais escolars de col·legis o en zones de jocs infantils, entre altres.