Sis ingressats més amb covid a Gandia en un dia

La covid continua sent notícia aquesta setmana a la comarca de la Safor. I és que, si les dades oferides ahir pel departament de salut de Gandia sobre persones ingressades a l'hospital afectades pel quadre que genera el coronavirus, que va començar a circular pel món a la fi de l'any 2019, van ser sorprenents perquè quadruplicaven les de finals de juliol, les de hui també resulten bastant cridaneres.

I és que en només un dia s'han incrementat en sis les persones que es troben ateses al centre situat al polígon Sanxo Llop que han donat positiu per covid-19 fins a arribar en aquests moments als 22 pacients afectats, una xifra que no es registrava des de fa mesos.

El director mèdic de l'hospital de Gandia, Tomás Fuster, ha explicat que la majoria de casos no arriben a l'hospital per covid, sinó per altres patologies, però donen positiu quan se'ls fa la prova. En tot cas, aclareix que la totalitat dels casos té símptomes "lleus".

El facultatiu aprofundeix en les causes d'aquest increment de contagis i apunta al fet que podria ser per l'increment de les aglomeracions pel major nombre de quedades massives a causa de l'estiu. En aquest sentit, el director mèdic recomana que, en cas que una persona presente símptomes respiratoris, utilitze mascareta en cas que acudisca a espais com centres comercials o supermercats on pot haver-hi aglomeracions.