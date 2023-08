Tercera onada de calor de l'estiu: Aemet alerta de temperatures extremes a València

La tercera onada de calor de l'estiu ja està ací. Segons alerta l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), els pròxims dies, i especialment un, portaran temperatures històriques a València fins al punt que podria registrar-se la jornada més càlida dels últims 73 anys. Siga finalment així o no, el que està clar és que el que està per arribar és, sens dubte, el dia més calorós de l'estiu 2023.

De moment, l'Aemet ja ha activat diverses alertes meteorològiques que, sobretot, afectaran l'interior de València, encara que el litoral també estarà en preemergència per altíssimes temperatures.

#OladeCalor. Hoy temperaturas próximas a los valores normales para las fechas, más altas en el interior. A partir de MAÑANA temperaturas muy altas. El jueves el calor se generaliza a casi todo el territorio. Máximas previstas hoy, mañana y el jueves. pic.twitter.com/KwgfHb7Fff — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 8 de agosto de 2023

L'oratge a València: quan arriba el pitjor

Per a demà dimecres, 9 d'agost, l'Agència Estatal de Meteorologia manté vigent l'alerta groga en tot l'interior de la província de València. Allí es pot arribar a temperatures de fins a 38 graus a l'ombra durant les primeres hores de la vesprada, encara que al sud-oest de la zona interior nord es podria arribar fins i tot als 39 °C i, en l'àrea més pròxima a la Manxa de l'interior sud, als 40 graus (sempre a l'ombra, cosa que significa que al sol aquests valors poden elevar-se encara més).

De fet, aquestes zones estan situades molt a prop, geogràficament parlant, d'àrees que, en aquesta jornada, romandran en alerta roja per altes temperatures.

El dijous 10 d'agost serà, amb diferència, el pitjor dia de l'estiu a València. I és que tota la província estarà en alerta taronja per valors tèrmics que podrien superar els 40 °C a l'ombra i que en punts de l'interior i el prelitoral seran encara més elevats a causa de l'entrada de vent de ponent.

En llocs com Xàtiva, l'Aemet ja ha advertit que es podrien registrar marques històriques com els 47 °C. No obstant això, que s'arribe a aquestes temperatures o no dependrà de quant avance el ponent i quan i fins a on comencen a bufar les brises marines: tot el territori en el qual penetre la brisa arribada de la mar veurà reduïda la seua temperatura, però en totes les àrees a les quals no arribe, es veuran notablement afectades pel ponent.

Per a la jornada següent, la del divendres 11 d'agost, l'Aemet preveu un lleuger respir en l'oratge a València, ja que anuncia un "descens en les temperatures". Malgrat que el termòmetre encara continuarà instal·lat en valors "molt càlids, per damunt del normal a mitjan agost".

El més important en aquesta tercera onada de calor de l'estiu serà l'evolució de la brisa marina, ja que si aquesta no resulta ser tan feble com s'espera dijous en el litoral de València, el territori es refrescaria a partir de les primeres hores de la vesprada i el mercuri no ascendirà tant. Però si les prediccions es compleixen, les brises seran fluixes i no penetraran massa cap a l'interior, cosa que abrasirà els territoris més allunyats de la costa.