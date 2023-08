Aemet posa València en alerta roja per l'onada de calor

L'onada de calor comença hui i les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) sobre l'oratge a València aquests dos pròxims dies, hui i demà dijous, són terrorífiques. L'organisme anuncia temperatures altíssimes que en alguns punts, com Xàtiva, poden batre rècords històrics i arribar fins i tot als 47 graus en les hores centrals de la jornada de demà. Una bogeria.

La situació és tal que Aemet no ha dubtat a elevar el seu nivell d'alerta meteorològica per a dijous i passar directament a l'alerta roja en part de la província de València, la qual cosa indica un risc important i seriós que es produïsca un fenomen meteorològic que podria tindre conseqüències per a la salut de les persones.

Tercera onada d'una calor extrema a València

L'alerta roja per l'onada de calor que començarà a sentir-se ja hui afecta fonamentalment el sud de la província de València, tant la zona interior com el litoral, així com a algunes àrees limítrofes, com la zona d'Hellín i Almansa, que també romandran dijous en alerta roja per altíssimes temperatures.

Aviso ROJO activado MAÑANA en el sur de Valencia por temperaturas que localmente pueden superar los 44 ºC.

Aviso naranja en Alicante y norte de Valencia por temperaturas de 40 a 43 ºC y amarillo en el interior de Castellón por máximas que pueden superar los 36 ºC. https://t.co/XPJ4Tg83b3 pic.twitter.com/rCaYazRnhe — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 9 de agosto de 2023

L'alerta roja per calor començarà dijous al sud de València a la una de la vesprada i finalitzarà a les nou de la nit. Durant aquest període es viurà el més dur d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu, en el que ja s'ha anunciat que serà el dia més tòrrid de l'any. L'Agència Estatal de Meteorologia espera en aquestes zones fins a 44 °C, encara que adverteix que "puntualment es podran superar" aquestes temperatures, ja per si molt altes.

En la part nord de València imperarà l'alerta taronja demà dijous des de les 13.00 fins a les 21.00 hores. En aquest territori s'esperen valors de fins a 41 °C que podrien elevar-se "fins als 42 en zones limítrofes entre l'interior i el litoral nord de València", segons avisa Aemet.

Encara que no refrescarà immediatament i les nits continuaran sent molt caloroses, divendres les temperatures tornaran a valors més normals, si bé encara elevats, segons la previsió de l'oratge a València elaborada per l'Aemet. En alguns casos, la diferència tèrmica entre dijous i divendres pot ser fins i tot de més de 10 graus, per la qual cosa, malgrat que encara farà calor, se sentirà un alleujament.