El balneari de l'Albereda compleix nou mesos tancat

El regidor de Compromís a l'Ajuntament de València, Ferran Puchades, ha demanat a Catalá "celeritat" per a reobrir el balneari públic de l'Albereda, tancat per ordre de l'anterior equip de govern el 9 de novembre de l'any passat, ja que, de moment, "no veiem cap moviment per a elaborar els nous plecs de condicions per a tirar avant una nova licitació d'aquest servei públic, únic en tota Europa", ha dit Puchades. Compromís reclama així al PP que adjudique el nou contracte, després de la rescissió el juliol passat de la concessió que tenia l'empresa Balneario La Alameda 2016 per incompliment de les condicions del servei. L'ordre de tancament de novembre passat va arribar després de diversos requeriments de la Regidoria de Sanitat al concessionari perquè augmentara els nivells de cloració de l'aigua després de la detecció de nivells alts de bacteris, incloent-hi la legionel·la.

Puchades ha explicat que “des de Compromís entenem que era necessari rescindir la concessió, ja que el propietari havia incomplit el contracte en diverses ocasions i deu diners a l'Ajuntament pel cànon de concessió; però del govern d'una ciutat com València s'espera alguna cosa més, com l'inici de la redacció del plec de condicions per a poder reobrir aquest servei al més prompte possible”. Puchades considera que “tornem a tindre una mostra més que el govern de María José Catalá "és el govern de la paràlisi, que només fa mesures sectàries i de política gestual, però de gestió útil per a millorar la ciutat i la vida dels valencians i valencianes encara no hem vist res".

Aprofitant que serà la primera vegada, des de 2006, que ha d'elaborar-se un nou plec de condicions per a la gestió del balneari, el regidor de Compromís Ferran Puchades ha demanat a Catalá que considere aplicar preus públics per a accedir a aquest recurs municipal, taxats per l'Ajuntament de València. De fet, va ser una promesa de Rita Barberá en 2006 que, després, no va rubricar en el contracte amb l'empresa concessionària.

Preus assequibles

L'edifici en qüestió és un dels que es van construir amb motiu de l'Exposició Regional de 1909. Concretament, va ser construït en 1908 com a Casa de la Lactància, també coneguda com a casa de la gota de llet, perquè allí alletaven els seus fills les treballadores de l'antiga Tabacalera. Ara és propietat de l'Ajuntament, i és un dels quatre edificis que va sobreviure després de l'exposició regional. El balneari original es va tancar en 1980 i estava situat davant, al que actualment és l'hotel Westin Lanera.

El regidor del Cicle de l'Aigua, Carlos Mundina, ha retret per la seua banda a Compromís que demane la celeritat en la reobertura del Balneari de l'Albereda. Ha hagut d'arribar el nou govern per a prendre la decisió de rescindir, com a pas previ, el contracte a l'anterior concessionària i començar la redacció d'uns plecs de condicions que posen en valor aquesta important dotació municipal. "Seran uns plecs molt millors per descomptat dels que va deixar l'anterior govern de Compromís".