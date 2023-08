La calor asfixiant i el risc de tempestes a l'interior fa saltar les alertes per rebentades tèrmiques

La tercera onada de calor de l'estiu està sent asfixiant. Hui es preveu que siga el dia més calorós de la història i, de moment, els termòmetres no estan defraudant. Caminar a ple sol en algunes ciutats de la Comunitat Valenciana és sinònim de fer-ho pràcticament a 40 graus amb una sensació tèrmica infernal. A aquest cas insuportable se li suma un altre dels riscos que més preocupa els meteoròlegs i que, en només uns minuts, pot tindre gravíssimes conseqüències.

En jornades com les d'aquesta setmana, i especialment la de hui, la calor és tan extrema i sufocant que qualsevol tempesta pot desencadenar un fenomen devastador conegut com a rebentada tèrmica. La Comunitat Valenciana ja ha viscut diversos episodis similars de conseqüències catastròfiques, com l'accident registrat l'any passat al Festival Medusa.

Concretament, i segons les previsions meteorològiques de les pròximes hores, hi ha la possibilitat que es donen les circumstàncies idònies per a la generació de rebentades i ratxes de vent huracanades.

Què és una rebentada tèrmica?

És un fenomen que es produeix amb la convergència de dos factors: aire extremadament calent i una tempesta o bossa d'humitat. Els núvols carregats d'humitat xoquen amb unes masses d'aire extremadament sec. Quan comença a ploure, l'aigua s'evapora abans d'arribar al sòl per efecte de la calor seca que hi ha entre el núvol i la superfície. Segons els meteoròlegs, l'aire es refreda ràpidament i, en pesar més que el calent, es desploma sobre el sòl en pocs segons.

Aquesta caiguda o enfonsament vertical es produeix des d'una mica més de 5 quilòmetres d'altitud. L'aire es desploma, s'accelera, es comprimeix i xoca amb la superfície provocant vents de més de 80 quilòmetres per hora. Durant la compressió de l'aire, aquest es va calfant i assecant de nou, motiu pel qual la sensació en superfície és seca i tòrrida.

Es tracta d'un fenomen propi de l'estiu i només es produeix quan hi ha masses d'aire molt calent i sorgeixen tempestes. Per a les pròximes hores hi ha risc de rebentades en alguns punts de l'interior de la Península i del sud, especialment per la zona de Castella-la Manxa i Múrcia. En principi, la Comunitat Valenciana està fora d'aquesta zona de risc, però si es produïren tempestes, és possible que puguen donar-se les condicions propícies per a les rebentades càlides.