Els veïns del Perellonet reclamen una ambulància i millores en la carretera

La regidora de l'Àrea de Patrimoni, Recursos Humans i Tècnics i alcaldessa en funcions, Julia Climent, ha rebut hui els representants de l'Associació de Veïns del Perellonet per a conéixer de primera mà les necessitats i inquietuds dels residents a la pedania més meridional de la ciutat de València. Aquesta reunió s'emmarca en l'objectiu marcat per l'alcaldessa María José Catalá d'acostar l'Administració municipal a la ciutadania, hi han afegit fonts municipals.

A la trobada, celebrada a la Casa Consistorial, hi han acudit Yolanda Beltrán i Tomás Palao, presidenta i vicepresident de l'Associació de Veïns del Perellonet, així com la recentment nomenada alcaldessa pedània, María del Carmen Aznar. "La distància amb la ciutat, la proximitat de la platja i l'augment de població a l'estiu han marcat les principals reivindicacions" d'aquests representants veïnals, que han destacat "la necessitat de comptar amb una ambulància medicalitzada les 24 hores, un reforç en el personal mèdic del consultori, per a atendre tant els residents com els desplaçats, així com major vigilància al centre urbà i la platja". Altres demandes veïnals Els portaveus de l'Associació de Veïns del Perellonet també han demanat a l'Ajuntament "la col·locació de marquesines cobertes a les parades de l'EMT, per a resguardar-se del sol, i l'adequació dels marges de la carretera per a una millor circulació dels vehicles agrícoles i d'emergències". Cal destacar que l'augment de població a l'estiu "sol provocar una saturació en les antenes de telefonia mòbil i de transmissió de dades a la zona, la qual cosa dificulta les comunicacions i l'ús d'Internet. Per això, l'entitat veïnal "ha demanat la intercessió municipal amb les companyies telefòniques". A més, han demandat suport de les institucions públiques al comerç i la restauració local. Com a alcaldessa en funcions, Julia Climent ha indicat als representants del Perellonet que traslladarà les demandes veïnals "a les regidories competents de l'Ajuntament de València i a la resta d'administracions públiques implicades".