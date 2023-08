El PSPV denuncia que el govern de Mazón treballa ja per a tornar a les "privatitzacions sanitàries"

El PSPV-PSOE ha denunciat que el Govern autonòmic format pel Partit Popular i Vox a la Comunitat Valenciana "ja treballa" per a tornar al sistema de privatitzacions en la sanitat pública, conegut com el model Alzira i que el govern del Botànic es va posar com a objectiu desmantellar, arribant a retornar a mans públiques els departaments de la Ribera i de Torrevieja, i obrint abans de les eleccions del 28M els processos per a fer el mateix a Dénia i Manises.

Així, el portaveu socialista de Sanitat a les Corts, Rafa Simó, ha advertit que Vox està ja presentant mocions advocant per aquesta forma de gestió sanitària en consistoris del Baix Segura, demanant en concret la tornada a la gestió privada de l'Àrea de Salut de Torrevieja, que el govern de Ximo Puig va retornar a mans públiques l'octubre de 2021, a la finalització del contracte. "Aquestes iniciatives venen a demostrar que el Consell PP-VOX és un Govern al servei dels interessos de les empreses privades”, i ha insistit que “la ultradreta s'ha convertit en el braç executor del Partit Popular de Carlos Mazón". “Està ocorrent el que sospitàvem: l'únic full de ruta del Govern de Mazón per a la sanitat és la privatització, no volen recuperar les concessions que finalitzen prompte, com Dénia o Manises, i a més volen retornar a les mans privades els serveis revertits per Ximo Puig al públic”, ha subratllat Simó. El socialista fa referència així a les declaracions que ha fet fins ara tant el nou president de la Generalitat, Carlos Mazón, com el nou conseller de Sanitat, Marciano Gómez, assegurant que el futur dels tres departaments de sanitat que estan en mans privades dependrà d'una auditoria que es vol fer en tot el sistema sanitari. "Volen fer negoci amb la salut" En aquestes mocions presentades per Vox, el grup d'ultradreta demana directament a la Generalitat Valenciana que, "com més prompte millor", es traga a concurs la gestió de l'hospital de Torrevieja, adduint que és necessari aplicar-hi un principi de "racionalitat econòmica". En aquest sentit, des del PSPV critiquen que el govern PP-VOX "vol clients en lloc de pacients i fer negoci amb la salut", al mateix temps que Simó ha posat en valor "les inversions públiques de l'Hospital de Torrevieja en equipaments, infraestructures i personal que es van impulsar des del Consell de Ximo Puig, que ascendeixen a 2.519.640 € des de 2019", i ha destacat que "els i les socialistes sempre defensarem la sanitat pública, i els que la volen privatitzar ens trobaran, sempre, davant". "Volen tornar a fer negoci amb la salut dels valencians i les valencianes i no ho tolerarem", ha conclòs.