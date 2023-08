Una sanció que fa vergonya

El València va rebre després de l'encontre contra el Reial Madrid de la passada temporada 5 partits de sanció pels insults racistes de diversos dels seus aficionats a Vinicius. El club, que ràpidament va identificar i va expulsar els seguidors de les seues instal·lacions, també va rebre una multa econòmica. Després de recórrer, el conjunt de Mestalla a penes va veure com es reduïa la sanció de 5 a 3 encontres, però l'entitat no es va quedar ací i ha continuat lluitant, encara que ja té constància que no podrà comptar amb públic en aquesta part de l'estadi en els dos xocs que li resten per complir.

A Mestalla ja saben que el Tribunal Administratiu (justícia ordinària) no es reunirà fins al setembre, per la qual cosa no és a temps de rebaixar la sanció, cosa que torna a evidenciar que amb el València no hi ha mai cap mena de flexibilitat. Ja va succeir la temporada passada amb Gayà quan altres futbolistes de LaLiga sí que van rebre una reducció de sancions, mentre que amb el capità donaven llargues setmana rere setmana. És més, el 14 va ser informat pocs dies abans de l'inici de competició que el càstig continuava vigent sense cap mena de rebaixa.

Per la seua banda, el València també és conscient que com que no tindrà la cautelar, una vegada reunit el Tribunal Administratiu, si es considera que el club ha sigut perjudicat, podrà rebre una compensació econòmica. Això seria a causa de les pèrdues que tindria el club per tindre la graderia parcialment tancada. Així doncs, no serà fins al partit a Mestalla que es disputarà contra l'Osasuna quan el tribunal decidisca si es redueix o es lleva el càstig al València CF.

En un moment en el qual el club necessita el suport de la graderia d'animació, hauran d'esperar per a saber quan entraran a l'estadi per a continuar fent costat al conjunt blanc-i-negre.

En el cas de no complir-se la reducció, els aficionats entrarien a l'estadi en el partit contra la Reial Societat en la jornada 7. Per tant, caldrà estar al corrent de la decisió del Tribunal Administratiu en els pròxims dies.