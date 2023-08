El turisme planteja posposar l'inici del curs per a allargar la temporada alta i previndre colps de calor

La temporada alta turística s'estén més cada any a causa de l'increment de les temperatures en mesos com ara maig o setembre, si bé encara està lluny d'afermar-se fora dels tradicionals juliol i agost. El motiu: les dates d'inici del període escolar, que el turisme de la Comunitat Valenciana demana posposar per a impulsar les reserves.

Segons Miguel Ángel Sotillos, president de l'Associació d'Empresaris d'Apartaments Turístics (Aptur), el dia abans de començar les classes molts allotjaments es buiden, per la qual cosa, malgrat el bon oratge que domina gran part del calendari a la província, molts apartaments només poden aspirar a reserves de persones sense xiquets.

En aquest sentit, apunta que la solució implica estudiar un possible canvi de data per a l'inici del curs oficial, la qual cosa no sols permetria que les dues primeres setmanes de setembre foren "pràcticament igual de bones que un cap de setmana de ple agost", sinó que també protegiria els xiquets i les xiquetes de les altes temperatures: "Si se'ns diu als adults que a partir d'una certa temperatura no hem de treballar, és lògic aplicar el mateix criteri als més menuts", ha assenyalat.

Des d'Hosbec, la patronal hotelera, el seu president, Fede Fuster, considera que es tracta d'una bona mesura i coincideix amb el seu homòleg d'Aptur, ja que "hi ha molts factors que ho aconsellen", com les condicions climàtiques que s'estan donant el mes de setembre durant els últims anys.

Les AMPA no ho veuen factible

No obstant això, les associacions de famílies d'alumnes no comparteixen aquest punt de vista perquè consideren que el que poguera guanyar el sector turístic al setembre ho perdria al juny o juliol: "Senzillament és que no es pot fer, és il·legal" -assegura Rafael Araujo, secretari tècnic de Concapa-. "Per llei ha d'haver-hi 175 jornades lectives cada curs, així que començar més tard al setembre significaria fer classe fins al mes de juliol".

En la mateixa línia es pronuncia Sonia Terrero, secretària general de la FAPA Gabriel Miró, que afirma que "a tot el que siga perdre hores lectives, ens hi neguem en rotund", de fet, defensa que "el que cal fer és augmentar aquestes hores perquè els xiquets acaben el curs molt mancats de contingut en algunes matèries i cada vegada els pares han de pagar més extraescolars i acadèmies privades".

En el que sí que coincideixen les AMPA amb el sector turístic és en la necessitat de pal·liar els efectes de la calor perquè les classes puguen desenvolupar-se en condicions adequades. Araujo apunta que, "de la mateixa manera que s'han adaptat els col·legis per a fer front a les altes temperatures durant les eleccions, hauria de fer-se amb els xiquets, perquè es complisca la norma que no es pot impartir classe per damunt de 27 graus".

El portaveu de la Concapa també incideix en la importància que hi haja ombres suficients en les zones d'esbarjo i de tractar d'adaptar l'horari de les famílies al dels xiquets per a facilitar la conciliació.