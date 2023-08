Col·lapse en una carretera del Montgó a Xàbia

La carretera que porta al cap de Sant Antoni de Xàbia torna a viure un estiu de col·lapse. El vial es troba a la partida de la Plana, al Parc Natural del Montgó. L’afluència a la discoteca Hacienda provoca que s’aparquen cotxes en la cuneta, cosa que està prohibida (hi ha cartells que ho adverteixen). La competència en aquesta carretera és de la Guàrdia Civil. Hi ha moments en els quals es formen fins i tot taps de cotxes. És l’únic vial d’eixida de la Plana, una zona amb grans masses forestals on resideixen desenes de veïns. És imprescindible que aquesta eixida estiga expedita per a una possible evacuació.