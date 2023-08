El Consell autoritza el megaprojecte del parc solar de Grenergy a Ayora

El Consell ha autoritzat el megaprojecte de la promotora de parcs renovables Grenergy a Ayora. L’empresa, que lidera David Ruiz de Andrés, invertirà uns cent milions d’euros en quatre parcs fotovoltaics a la localitat d’Ayora. La iniciativa va superar el tràmit ambiental al gener, i, ara, la Conselleria d’Indústria ha concedit la llicència de construcció —que és l’últim tràmit administratiu— a tres dels quatre parcs. En principi, el quart obtindrà la llum verda definitiva en els pròxims dies, ja que són plantes germanes que compleixen els requisits administratius. En la mateixa zona, Iberdrola promou una altra megaplanta de 200 megawatts (MW) de potència (més gran que la de Grenergy).

La companyia Grenergy ha dividit el seu megaprojecte en quatre parcs que es diuen El Águila, Eiden, Chambó i Mambar. Els tres primers, amb l’autorització administrativa prèvia i l’autorització administrativa de construcció, segons ha anat publicant en les últimes setmanes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Els quatre parcs tindran una potència d’entre 41,7 MW el més xicotet i 43,4 MW els més grans, entre 92.148 i 116.000 panells i una superfície barrada de prop d’un milió de metres quadrats. Com a exemple, el parc fotovoltaic El Águila ocupa 8 quilòmetres de llarg i 84 hectàrees. El disseny dels parcs l’ha fet l’enginyeria valenciana Genia Solar Energy, segons recull la documentació que ha aportat l’empresa a la Generalitat.

Impacte ambiental

Grenergy va obtindre la declaració d’impacte ambiental (DIA) positiva de les quatre plantes que formen el megacomplex fa sis mesos, abans del límit marcat pel Govern per als projectes iniciats amb anterioritat al 25 de juny de 2020. La companyia va destacar llavors que l’obtenció del permís ambiental per al seu projecte d’Ayora de 172 MW suposava “un suport” per a la consecució dels seus objectius en el mercat espanyol per a 2023 i 2024. Si no hi ha contratemps, les plantes valencianes de Grenenergy estaran connectades a la xarxa d’ací a poc més d’un any.

Venda d’energia a llarg termini

La firma ja ha venut part de l’energia que va produir el seu megacomplex d’Ayora al gegant de la distribució Amazon. La companyia espanyola d’energies renovables va anunciar, al març, acords de compra d’energia a llarg termini (PPA) amb la multinacional estatunidenca de comerç electrònic Amazon per a la venda d’aproximadament 665 GWh a l’any. Aquest acord es va signar per a un conjunt de projectes solars fotovoltaics de Grenenergy situats a tot Espanya: Tabernas 250 MW (Almeria), José Cabrera 47 MW (Guadalajara) i Ayora. El compromís de venda d’energia a preu tancat és per a més de deu anys.

Cotitzada en borsa

Grenergy Renovables, creada en 2007, és una productora independent d’energia a partir de fonts renovables, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, que cotitza en la borsa espanyola des de 2015. La companyia compta, en l’actualitat, amb una cartera de projectes solars i eòlics en desenvolupament d’11,7 gigawatts.