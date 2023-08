El Consell manté els càrrecs d’Emergències malgrat la pressió

Més nomenaments en el segon i tercer escaló del Consell de PP i Vox i sense novetats en Emergències. La pressió exercida pel secretari autonòmic, José María Ángel, i el director general d’Interior, Salva Almenar, demanant la seua destitució continua sense fer efecte. El Ple de l’executiu autonòmic ha oficialitzat, aquest dijous, una quinzena de destitucions i nomenaments, però cap d’aquests afecta els responsables dels serveis de lluita contra els incendis nomenats pel Botànic i que segueixen en funcions.

Tant Ángel com Almenar van sol·licitar per carta a la consellera de Justícia, Elisa Núñez, de Vox, el seu desig de ser substituïts al capdavant de les seues tasques en el departament autonòmic, però, malgrat que Núñez va assumir fa quasi un mes i la situació de risc que es viu pels incendis, no hi ha canvis en Emergències. De fet, dimecres, Núñez va defensar que seguirien “de manera transitòria”, mentre que el PSPV considera un “segrest” que seguisquen en els seus llocs contra la seua voluntat i assenyala la consellera com “la responsable política del que ocórrega aquest estiu”. No haver-los rellevat suposa que continuaran en els seus llocs, com a mínim, fins a finals d’agost quan se celebre el pròxim ple.

Sí que hi ha canvis en altres departaments destacats, especialment en Hisenda. La responsable d’aquesta àrea, Ruth Merino, ha anunciat que Amparo Haro serà la nova directora general de Pressupostos, càrrec que estava vacant després de la destitució, la setmana passada, d’Eva Martínez. Haro era fins ara subdirectora de la Tresoreria de la Generalitat, lloc per al qual va ser nomenada per Compromís.

També hi ha nou director general de l’Institut Valencià de Finances. Serà Enrique Montes, que ja va ocupar aquest càrrec entre 2012 i 2014 amb Alberto Fabra com a president de la Generalitat fins que posteriorment va ser nomenat secretari autonòmic d’Hisenda. Montes substituirà Manuel Illueca, que ha sigut el responsable d’aquest organisme des de l’entrada del Botànic en 2015. Montes no serà l’únic retorn a un càrrec que ja va ocupar anteriorment. També torna Elías Amor com a director general d’Ocupació i Formació de Labora, lloc similar al que va ocupar entre 1998 i 2005.

Així mateix, un altre dels noms rellevants en la nova llista de nomenaments és el del veterà diputat autonòmic Rubén Ibáñez com a nou president de l’Autoritat Portuària de Castelló. Ibáñez va sonar com a possible conseller d’Hisenda i formava part del Grup Parlamentari a les Corts, d’on haurà de deixar la seua acta. No hi ha canvis, però, en els altres dos ports, que mantindran la seua actual estructura, almenys, fins a finals d’agost, quan se celebre un altre ple del Consell.