Educació i Turisme neguen que vagen a canviar el calendari escolar

El turisme és un dels motors econòmics de la Comunitat Valenciana i la seua veu s’escoltarà quan s’òbriga un debat sobre el canvi del calendari escolar. Aquesta és la principal conclusió que es pot obtindre quan s’atenen les respostes que han donat tant des de la Conselleria d’Educació com des de la de Turisme davant de la possibilitat que l’inici del curs varie per a allargar la temporada d’estiu i evitar els colps de calor. En qualsevol cas, si aquest pla es porta avant, no serà aquest curs escolar que comença d’ací a un mes, tal com van deixar clar des de totes dues àrees autonòmiques.

Des del departament de José Antonio Rovira van puntualitzar que la qüestió no està sobre la taula ni existeix com a proposta formal. Educació està ara immersa en tot el procés d’assignació de professors. En aquest punt va coincidir la seua companya Nuria Montes, que va assegurar que no és un assumpte prioritari en aquests instants per al Consell i que lògicament haurà de portar avant Educació. No obstant això, la Conselleria d’Innovació i Turisme es va mostrar decidida al fet que aquestes qüestions formen part d’una reflexió en la qual, a diferència de fa huit anys, s’escolte també el sector turístic. En aquest sentit, Nuria Montes va recordar també que, quan es van passar els exàmens de recuperació de setembre a juliol i es va avançar l’inici de les classes, el turisme familiar es va ressentir la primera quinzena de juliol i la primera quinzena de setembre.