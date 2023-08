Guijarro es dona de baixa en Podem per a col·laborar en la creació de Sumar a Alacant

Després de les eleccions del passat 23 de juliol, la coalició Compromís-Sumar va aconseguir un únic diputat al Congrés per Alacant i tres per València. Txema Guijarro es convertia així en el representant d’una formació que va viure un acord a la Comunitat Valenciana agònic i, especialment, controvertit a Alacant.

El polític afrontarà aquest pròxim 17 d’agost la seua tercera legislatura i es convertirà en un “paracaigudista”, com ell mateix reconeix, porta “políticament connectat amb la província sis anys”.

La nova etapa política arranca amb un adeu definitiu a la formació morada de la qual forma part des que es va crear, amb una proximitat coneguda a un dels seus fundadors, Pablo Iglesias. Txema Guijarro va dimitir de l’executiva de Podem el febrer de 2022 després d’un desacord amb la secretària general, Ione Belarra, a compte de les negociacions dels Pressupostos generals de l’Estat. Va ocupar el lloc de secretari general del grup parlamentari (que es preveu que mantinga aquesta legislatura però en el grup parlamentari de Sumar) i portaveu d’Hisenda.

Des de llavors, el dirigent va començar a posar distància amb l’organització, però fins fa dues setmanes continuava sent-ne militant. Guijarro es va mostrar molt crític amb el seu expartit i va lamentar tant les formes com la deriva que es va viure internament des de l’eixida d’Iglesias en favor de Yolanda Díaz.

Per al diputat, no hi havia més alternativa que la vicepresidenta per a presentar batalla a l’aliança formada per PP i Vox. El representant de Sumar no toca el tema de la batalla interna que es va manifestar en un duel pel número u entre ell i Carlos Bernabé, de Cambiemos Orihuela i que es va postular al principi com un candidat de consens. La batalla la va guanyar Sumar.

Mirant cap a una etapa nova

El polític, que ja ha presentat les seues credencials al Congrés dels Diputats, considera que la “sensació d’orfandat és absoluta” en aquest moment, perquè la plataforma no ha tingut temps per a generar encara una estructura a Alacant, ni a la Comunitat i “sí que hi ha gent (de Podem) esperant la conformació d’un partit”.

Des del seu punt de vista, hi ha base per a construir-lo. En aquest sentit, Guijarro considera que “Podem ha desaparegut” i prefereix distanciar-se de tot el que hi ocorre ara, en referència a l’ERO del partit que suposarà el tancament de les seues oficines de València i l’acomiadament dels seus set treballadors.

En aquesta mirada cap avant en la qual el diputat nacional es vol centrar, reconeix que queda molt per fer, i, sobretot, si atenem el fet que, a la Comunitat, Compromís és una coalició forta, al marge de les tensions internes. “Confie a poder contribuir al creixement de Sumar a Alacant”, va afegir a preguntes sobre quin serà el seu paper en aquest projecte futur.