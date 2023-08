Quasi 140 obres aspiren als Premis Literaris Ciutat de Sagunt

El Gabinet de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Sagunt ha recollit 139 obres originals, que aspiren a algun dels tres guardons que es reparteixen en els Premis Literaris Ciutat de Sagunt. El de poesia, en honor de Jaume Bru i Vidal, és el que més en concentra, amb 69. El guardó amb més premi, 7.000 euros, és el de novel·la, per al qual s’han presentat 36 escrits; per al de teatre, que rep el nom de Pepe Alba, se n’han rebut 37, segons la informació a la qual ha tingut accés Levante-EMV.

Passada edició

Aquest certamen arriba a la seua XXVI edició, després que s’estrenara en 1997 amb la poesia i posteriorment s’hi incorporaren la novel·la i el teatre. Aquests premis literaris es van impulsar des de la delegació dirigida per Maria Josep Soriano, i la seua successora com a regidora de Promoció del Valencià, Patricia Sánchez, serà l’encarregada de culminar l’edició. Els guanyadors de la passada edició, en la qual no es va arribar al centenar de participants, van ser Sílvia Navarro, Àngel-Octavi Brunet i Susanna Lliberós.