El relat de Meriton es desploma

Amb la finalització de les nefastes temporades que està fent el València i l’arribada de l’estiu, el club activa sempre la maquinària del discurs amb paraules que el pas del temps acaba deixant buides de significat. Sempre arranca amb una disculpa, dona pas a un propòsit d’esmena i avança amb l’intent de convéncer de la realitat d’un canvi. Els fets, però, acaben tombant aquest fràgil castell de cartes abans si més no d’arribar al mes de setembre. Mentida rere mentida, Meriton es devalua cada temporada en l’aspecte econòmic i l’esportiu fins a arribar al punt de decadència que l’està portant a l’abisme.

Aquesta vegada, els conceptes clau van ser local management i reset. Amb el primer, s’ha estat intentant convéncer el valencianisme que el canvi substancial d’aquest estiu era que el poder de decisió anava a recaure en la gent que està a València, especialment en Miguel Ángel Corona, com a director esportiu. Però l’avanç del mercat ha malbaratat aquesta estratègia de cartó pedra: hi mana Peter Lim i sense la seua aprovació no es mou un dit en l’apartat esportiu, la qual cosa porta l’entitat al bloqueig en un estiu en què era summament important reforçar l’equip per a evitar el desastre.

Amb el segon, el Departament de Comunicació —llavors dirigit per Javier Latorre— va tractar de vendre una reflexió interna que portaria el club a canviar la seua manera de gestionar per a evitar una altra temporada igual. En aquest sentit, plou sobre mullat. Tots els estius comencen amb el club buscant emmascarar exactament la mateixa realitat, la d’una entitat segrestada i a la deriva. L’estiu anterior, els protagonistes van ser uns altres: es va utilitzar l’eixida d’Anil Murthy per a tractar de vendre una voluntat de canvi. Meriton va canviar molts rostres en l’estructura directiva, amb el retorn de Layhoon com el canvi més significatiu, i va comptar amb la connivència d’un Gennaro Gattuso molt predisposat a ajudar a la llavada d’imatge… Però l’italià va eixir igual que la resta d’entrenadors, és a dir, enganyat per Meriton en diferents aspectes, especialment relatius al mercat de fitxatges, encara que també amb la renovació de Toni Lato. Lim va tornar a faltar a la seua paraula amb un tècnic i a bloquejar el club.

Tota la xarramenta sobre el canvi de manera de treballar va vindre motivat, en gran part, per la manifestació del valencianisme que va buidar l’estadi contra el Celta de Vigo en una temporada en la qual el seu entrenador, José Bordalás, també va anar-se’n molt cremat perquè no es van complir les promeses de l’entitat sobre reforçar l’equip. L’estiu en què va arribar l’alacantí, la paraula estrela va ser consens i la intenció no va ser una altra que vendre que algú més que Lim té poder en la presa de decisions, atés que, l’any anterior, Javi Gracia va tancar el mercat estival amb la barbaritat de zero incorporacions.

El fet de mentir a entrenadors i a la mateixa massa social no és una novetat. Caldria no oblidar l’infaust “no volem vendre Paco” de Layhoon o fins i tot els compromisos sobre l’estadi o el projecte esportiu amb el qual van accedir al club en el procés de venda i que s’han incomplit sistemàticament.