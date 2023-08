La Comunitat supera el 85 % de reserves confirmades de cara al pont

Els hotels de la Comunitat Valenciana ja superen el 85 % de reserves confirmades de cara al pont del 15 d’agost, i espera un últim impuls de reserves d’última hora amb el qual molts hotels penjaran el cartell de “complet”.

Des de l’Associació Empresarial Hotelera i Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) han explicat que, encara que el festiu nacional, enguany, cau dimarts, el pic de la temporada estival “no defrauda”.

La província d’Alacant és hui dia la principal zona d’interés per a gaudir aquests dies, amb Benidorm i la Costa Blanca en dades consolidades de reserves al 90 %, que s’elevaran tres punts d’ací a divendres amb els turistes més ressagats.

La tendència a l’alça que s’arrossega des de fa setmanes es veu motivada per la diversitat de l’oferta de la Comunitat Valenciana, que durant aquests dies acull esdeveniments com el Medusa Festival a Cullera o els focs artificials del Castell de l’Olla, que fan que destinacions com Altea, hui dia, ja es troben en el “ple tècnic” amb una ocupació del 94 %.

Mercat nacional

La província de València, amb un 60 % de mercat nacional, continua amb una marxa positiva i registra ja una ocupació del 84,2 %, amb un 45 % dels hotels enquestats amb registres per damunt del 90 %, i un 30 % de tot el conjunt amb totes les seues habitacions reservades. Els hotels en destinacions de costa com ara Gandia són els més triats pels turistes, fregant quasi el 90 % de reserves “on the books”.

L’ocupació mitjana a la província de Castelló, per a aquests dies, se situa, pràcticament, en un 85 %, amb una fidelitat del mercat nacional que representa un 87 % del total i amb quasi un 40 % dels hotels de la mostra estadística anotant xifres superiors al 90 % i amb expectatives de cobrir les últimes habitacions disponibles en aquests últims dies.

Hosbec

El president d’Hosbec, Fede Fuster, ha manifestat que “es confirmen els auguris que anunciàvem des de feia setmanes, amb reserves a la província d’Alacant per damunt del 90 % i amb expectatives de vendre part de l’inventari disponible a la província de València i Castelló per a poder donar un últim impuls en les ocupacions”.

No obstant això, Fuster ha posat l’accent en el fet que “no cal obsessionar-se amb batre rècords, ja que les dades són ja molt positives i hi ha altres punts als quals també donar importància, com són la rendibilitat hotelera i, per descomptat, la fidelitat i satisfacció del client perquè trie novament la Comunitat Valenciana com a futura destinació de vacances”.