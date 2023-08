L’Ajuntament de València investiga l’empresa concessionària de la piscina de Benicalap pels insults racistes

L’Ajuntament de València ha obert una investigació a l’empresa concessionària de la piscina de Benicalap per presumptament negar l’entrada a una dona per portar vel i proferir insults racistes com ara “quin fàstic de roba porteu” i “ves-te’n al teu país”.

A més, segons ha avançat la Cadena SER i ha contrastat aquest diari, la Policia Nacional ha detingut, aquest matí, els dos presumptes autors, de 32 i 50 anys, acusats de delicte d’odi. Els dos arrestats s’han posat en llibertat després de ser interrogats per la Policia, la investigació ha finalitzat i el Jutjat d’Instrucció número 8 de València s’encarregarà del cas.

La Fundació Esportiva Municipal i l’Oficina de No Discriminació de l’Ajuntament de València (ONDIS) col·laboraran per a tractar d’aclarir els fets i “prendre les mesures oportunes si foren necessàries”, segons explica l’Ajuntament en un comunicat. L’ONDIS es va crear per a aclarir els casos de discriminació que puguen succeir a la ciutat de València, però, en aquesta situació, el seu treball serà conjunt amb l’FDM. La investigació donarà audiència a totes dues parts.

La piscina municipal de Benicalap la gestiona una concessionària, empresa externa a l’Ajuntament, per la qual cosa, aquest mateix matí, personal de la Fundació Esportiva Municipal s’ha desplaçat a la piscina de Benicalap i ha traslladat aquesta decisió a l’empresa concessionària.

L’Ajuntament de València afirma que “condemna tota classe de discriminació i treballa diàriament per evitar situacions que puguen vulnerar els drets de les persones”. El consistori també assegura que està “a la disposició de la Policia Nacional en la investigació que està duent a terme sobre el tema”.

El PSPV —que va desoir denúncies d’aquesta classe durant dos anys quan era a l’Ajuntament— reclama una investigació exhaustiva sobre el tema

Dos anys de denúncies

Els fets estan sent investigats per part de la Policia Nacional com un possible delicte d’odi i es remunten a fa tres setmanes, quan Fadila Said va portar els seus xiquets amb una amiga a aquesta piscina. “Vaig arribar a la porta, la meua amiga va passar però a mi no em van deixar. Em van preguntar si portava vestit de bany i els vaig dir que no, que només venia perquè es banyaren els meus fills. Llavors em van dir que no podia passar”, recorda. La seua amiga, que no portava vestit de bany, va passar sense problemes, igual que moltes altres dones que acompanyaven els seus fills.

Els responsables de seguretat van arribar a llançar insults racistes a Fadila com “ves-te’n al teu puto país” o “quin fàstic de roba porteu”. Fins i tot van amenaçar de pegar-li si no se n’anava. “Vaig eixir per a asseure’m en un banc del carrer mentre arribaven, però el van ruixar amb aigua perquè no m’hi poguera asseure”, denuncia.

Juan Augusto Epam, de l’ONG València Refugi, que acompanya Fadila en la denúncia, explica que han estat denunciant casos com aquests durant dos anys a l’anterior Govern municipal de Compromís i PSPV. No obstant això, poques persones migrants s’havien atrevit a denunciar-los abans a la Policia Nacional.

Crítiques de l’oposició

El PSOE ha reclamat, per la seua banda, una investigació dels fets ocorreguts a la piscina de Benicalap i exigirà “que l’Ajuntament prenga les mesures necessàries perquè aquesta classe de comportaments no es tornen a repetir”. A més, han criticat que el Govern “es replantege el seu pacte amb Vox, un partit que encoratja aquesta mena de comportaments i l’enfrontament a la nostra ciutat”.

Malgrat això, aquest mateix partit, mitjançant el socialista Javier Mateo, era qui dirigia la Fundació Esportiva Municipal (de la qual depenen les piscines) fins a les passades eleccions del 28 de maig. Durant dos anys, segons denuncia València Refugi, va desoir diverses situacions d’aquesta classe que es van produir en aquesta piscina municipal i no va donar resposta.

Compromís, per la seua banda, ha reivindicat que l’Ajuntament sancione l’empresa si es confirmen els fets denunciats, que consideren “molt greus”. Afig que “València s’ha caracteritzat, aquests anys, per ser una ciutat segura, diversa i lliure de delictes d’odi”.

“Mamà, ja no vull ser negre”

El que més mal li fa a Fadila és que els seus fills de 5 i 8 anys hagueren de presenciar-ho. Va patir un atac d’ansietat i continua prenent pastilles per a calmar-se després de l’incident.

“Quan vaig arribar a casa a la nit, el meu fill em va agafar i em va dir ‘doncs quina ximpleria tindre el DNI espanyol i dir que som espanyols’, i després em va dir: ‘mamà, ja no vull ser negre’. Ell sempre diu que és negre, no amb vergonya, al contrari. Però aquell dia em va dir que ja no volia ser negre ni àrab”, lamenta Fadila.

Els responsables de seguretat també van fer altres comentaris, segons denuncia, en què qualificaven Fadila de “conflictiva” i van assegurar que “en la piscina hi ha moltes dones gitanes, i, si us ajuntem, al cap de mitja hora tindrem embolic”.

Els fills de Fadila continuen fent comentaris sobre aquest tema. “Els van fer sentir una cosa de la qual ells no eren conscients. Ara diuen que em lleve el vel, i que no volen ser àrabs perquè no els deixaran gaudir. Fa poc també em van preguntar si això anava a ser així sempre, si sempre ens anava a passar”, denuncia.