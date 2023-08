L’exalcalde de Carcaixent va pagar un plus a 46 funcionaris el dia abans de deixar el càrrec

El canvi de govern i de legislatura a l’Ajuntament de Carcaixent no ha comportat, almenys de moment, una reducció en les polèmiques que es generen fruit del constant xoc de les nombroses forces polítiques amb un nivell de representació molt similar. L’última prové del decret d’alcaldia que va signar, en el seu últim dia en el càrrec, Paco Salom (Compromís) i pel qual s’abonaven complements de productivitat a més de quaranta funcionaris.

Qui va posar el tema sobre la taula va ser la regidora d’Units per Carcaixent Ana Calatayud, que va preguntar a l’actual alcaldessa, Carolina Almiñana (PP), si havia paralitzat el pagament a aquests treballadors públics. Calatayud va defensar vehementment que es tractava d’un pagament “arbitrari” de poc més de 23.500 euros a 46 funcionaris “agraciats sense que hi haja una justificació”. A més, va assenyalar que es comptava amb un informe desfavorable de l’Àrea d’Intervenció municipal. Almiñana va respondre per escrit a la regidora en l’oposició.

L’exalcalde de Carcaixent explica a Levante-EMV la motivació d’aquests pagaments. “És cert que aquests plusos no s’han regulat mai a l’ajuntament, és una cosa que s’arrossega des de fa anys i s’han abonat periòdicament. Amb aquests pagaments es gratifica un grup de treballadors (cada regidor fa propostes en el seu departament), per haver oferit un rendiment que es considera fora del comú. Bé perquè es té més iniciativa, per la seua voluntat o predisposició, etc.”.

L’alcaldessa aclareix que considerava que l’explicació a la pregunta de Calatayud podria “resultar enrevessada” per als veïns que estigueren veient el ple i que desconeguen el funcionament de l’Administració local, “una cosa que sí que han de saber els regidors de l’Ajuntament”, emfatitza. Almiñana comenta, sobre el polèmic tema, que no es podia paralitzar ni revertir el pagament.

“Un decret d’alcaldia és un acte administratiu executable des del moment en el qual se signa i que genera unes obligacions, de pagament en aquest cas, que no es poden deixar passar. De fet, fer-ho seria incórrer en un possible delicte de prevaricació”, assegura, i afegeix a continuació: “A més, tal com es planteja la pregunta en el ple pot semblar que s’ha comés una il·legalitat, cosa que no seria certa. Ni els pagaments són il·legals, ni jo em podia negar al fet que s’efectuaren. La intervenció informa desfavorablement perquè no hi ha un reglament específic sobre els complements salarials, cosa que ha passat sempre en aquest ajuntament i a la qual intentarem posar solució”. Així mateix, la màxima autoritat municipal rebat l’argumentari de Calatayud en assegurar que cada plus per productivitat “figura com a justificat”.

“No es tracta de pagar als ‘amiguets’ de ningú”

L’exalcalde de Carcaixent Paco Salom ha restat importància a la polèmica: “El que no entenc és per què, en aquest moment en concret, es pretén embrutar la imatge de l’anterior govern per proposar-lo, o de l’actual per executar el pagament, o dels mateixos treballadors públics que el cobren. Es dona a entendre que es premien uns i no a uns altres perquè són els ‘amiguets de’, però cada sis mesos ha sigut habitual donar aquests complements de productivitat i n’hi ha qui el va cobrar al desembre i al juny no. Simplement, aquesta vegada ha coincidit amb un relleu en l’executiu després d’unes eleccions”.

L’alcaldessa actual sosté que el nou govern treballarà per donar forma a una normativa sobre aquest tema: “Intentarem establir uns criteris que siguen objectius. Amb una regulació, desapareixeran les objeccions de l’Àrea d’Intervenció que sempre s’havien d’alçar per a poder fer aquests pagaments. Una vegada queden per escrit ja no hi haurà polèmica possible”, conclou.