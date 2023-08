Les màximes continuaran sent altes, encara que cauran 10 graus

La calor ens donarà una certa treva de cara al cap de setmana, en el qual s’espera, per a hui, divendres, una baixada generalitzada de les temperatures màximes d’uns 10 graus. No obstant això, les màximes continuaran sent més altes que de costum per a mitjans d’agost.

La previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet ) per a la Comunitat Valenciana és d’un cap de setmana marcat per l’estabilitat en el qual s’espera que en les hores centrals del dia les temperatures ronden entre els 30 i 32 graus en les zones de la costa, menys de 10 graus respecte a les registrades ahir a causa del vent de ponent. En les zones d’interior de la província de València i del sud de la d’Alacant, les màximes seran un poc més altes a causa dels últims efectes de la massa d’aire saharià que va abrasar ahir el territori valencià. Per aquesta raó, a les comarques de la Vall d’Albaida, la Costera, la Vall d’Aiora-Cofrents i la Vall d’Albaida, la previsió és que s’arriben als 35 °C durant la jornada de dissabte. Diumenge serà menys probable que s’arribe a aquestes temperatures perquè la previsió és que les màximes es moderen. Tempestes seques Malgrat la baixada de les temperatures, el risc d’incendi continuarà sent extremadament alt tot el cap de setmana, ja que l’Aemet no descarta que es puga produir alguna tempesta seca ocasional en l’interior nord de Castelló. Diumenge, també en l’interior septentrional, és probable que es produïsquen alguns ruixats ocasionalment amb tempesta. L’hostaleria s’adapta per a afrontar les altes temperatures El sector de l’hostaleria i l’oci valencià fa front a les onades de calor, com la que aquests dies afecta la Península, amb “mesures correctores i de protecció”, com l’ús de tendals, para-sols i microaspersors a les terrasses, amb el propòsit d’adaptar-se a una nova realitat climàtica a la qual ja estaven “acostumats” en el cas de la Comunitat.